AMLO noquea a Monreal

Columna: Raymundo Jiménez

Diciembre 16, 2022, 07:03 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Diciembre 16, 2022, 07:03 a.m.

El senador Ricardo Monreal ha querido medir fuerzas con el presidente López Obrador pero, como era de esperarse, el mandatario lo noqueó. Arrinconado en la esquina del ring senatorial, todavía anteayer el zacatecano quiso tirar un izquierdazo para deslindarse en lo personal de la aprobación del Plan B de la reforma electoral, sin embargo, fueron más los abucheos que recibió de los internautas de las redes sociales que los aplausos de sus seguidores.

"No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella el caos y la anarquía imperarían", publicó este miércoles en Twitter para justificar su voto particular en contra.

Antenoche, en pleno debate legislativo, expuso: "Creo que se vulnera la Constitución. Con seriedad atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa".

Y adelantando que quizá su oposición a la reforma electoral obradorista le costaría la coordinación de los senadores de Morena, manifestó: "Es un asunto que me mueve y asumo con toda responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte".

Pero contra lo que él y sus seguidores calculaban, ayer, muy hábilmente, el mandatario le tiró un gancho al hígado al responder tajante a una reportera que le preguntó sobre el voto adverso de Monreal, que no habrá "purgas" en su partido. "No pasa nada si un político toma una decisión. ¿Quién va a juzgar?, ¡el pueblo! La historia es la que va a poner a cada quién en su sitio".

AMLO subrayó que no se debe perseguir a nadie, "por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas".

El presidente aseguró que tiene la ventaja y dicha enorme de contar "con un pueblo muy politizado que pone a cada quién en su lugar", añadiendo que "no hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido, decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano, porque existe un tribunal popular", argumentó.

Así que a Monreal –quien desde hace un mes tarareaba la canción que dice "diciembre me gustó pa´ que te vayas"– parece que le falló su cálculo de aprovechar esta coyuntura para romper con el obradorismo y echarse a los brazos del bloque opositor del PAN-PRI-PRD, con cuyos líderes ha estado coqueteando con miras a la contienda presidencial de 2024.

Pero el político zacatecano debió deslindarse de cy renunciar a la coordinación de su grupo legislativo desde hace rato, pues ésta no es la primera vez que el presidente atenta contra la Constitución. Entonces sí se habría visto más congruente, pues anteayer fue exhibido que en el Senado ya no "coordina" a nadie ni es el dique que presumía ser para contener actos inconstitucionales.









Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas