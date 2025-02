Yunes: finalmente se ‘alió’

En Veracruz hay muchos políticos desmemoriados. Eso, al menos, ha venido a confirmar la polémica solicitud de afiliación a Morena del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien no tomó esa decisión solo sino previa aprobación de su padre, el exgobernador Yunes Linares, que nuevamente lo está llevando de la mano después de que en la sucesión estatal de 2018 se distanciaron por el traumático fracaso en la elección a la gubernatura que les ganó el morenista Cuitláhuac García, el peor excandidato y exgobernante de la entidad.

Y es que muchos parecen ignorar que hace 18 años Yunes Linares estuvo a punto de ser aliado de Andrés Manuel López Obrador, cuando su entonces jefa política, Elba Esther Gordillo, a la sazón lideresa del SNTE y secretaria general del CEN del PRI, buscó aliarse con AMLO en la sucesión presidencial de 2006 tras romper con el dirigente priista Roberto Madrazo, quien se impuso como candidato del tricolor a la Presidencia de la República.

Según la versión de algunos protagonistas, López Obrador, postulado por PRD-PT-Convergencia, perdió oficialmente aquella primera elección por casi medio punto porcentual ante Felipe Calderón porque, al rechazar el apoyo de Gordillo y de los gobernadores priistas afines a la maestra, entre ellos el veracruzano Fidel Herrera Beltrán, ese grupo anti madracista acordó operar para el candidato del PAN.

El fundador de Morena aprendió la lección hasta dos sexenios después, luego de volver a perder en los comicios presidenciales de 2012 ante el priista Enrique Peña Nieto. Por eso en 2018, y más en 2024, hizo alianzas con todo tipo de grupos y actores políticos y empresariales. Ofreció a exgobernadores del PRI y PAN embajadas, curules y escaños en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Ahora, casi dos décadas después, y pese al manifiesto repudio de los morenistas de Veracruz encabezados por la gobernadora Rocío Nahle, Miguel Ángel Yunes Linares y su primogénito ya están finalmente dentro de la 4T.

Ayer, Nahle, en la red social X, publicó que “de acuerdo a la petición que hicimos Diputados Federales; Diputados Locales, Senadora, Comité Estatal de Morena de Veracruz y una servidora, me ha informado @LuisaAlcalde que la Comisión de Honestidad y Justicia del @PartidoMorenaMx inició el proceso de revisión” a la impugnada solicitud de afiliación de Yunes Márquez.

Sin embargo, este jueves, el diario Reforma reveló que “la instrucción del Comité Ejecutivo Nacional de Morena es afiliar a todos los liderazgos que recientemente militaron en otros partidos, sin distinción y sin pasar por filtro alguno”.

Según la reportera Érika Hernández, del diario capitalino, fuentes morenistas consultadas argumentaron que esta decisión se debe a que esos personajes aportaron algo al movimiento en la elección pasada o en los últimos meses para sacar alguna reforma, por lo que tienen el visto bueno de la dirigencia nacional.

Ayer, en un comunicado, Yunes Márquez manifestó que “no tengo la intención de provocar un problema interno en MORENA”, que no busca “disputar espacios a nadie” y lamentó “que mi solicitud haya generado una reacción que no me parece justa, incluyendo acusaciones infundadas”, a las que responderá en cuanto “se hagan públicas”.

Y a la gobernadora Nahle, su principal impugnadora, le expresó “mi respeto y deseos de que tenga éxito”.

¿Ya no desaforará el Congreso local al exalcalde porteño Fernando Yunes?