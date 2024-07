Victimizan a ´Chikiyunes´

Si el verdadero trasfondo de lo que el senador electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, tildó de "persecución política" para impedir que llegue a la Cámara alta del Congreso de la Unión donde a Morena le faltan dos escaños para alcanzar la mayoría calificada que apruebe todas las reformas constitucionales que les mande el actual y la futura titular del Poder Ejecutivo, entonces el que estaría quedando mal con el presidente López Obrador y su virtual sucesora Claudia Sheinbaum sería el gobernador saliente de Veracruz, Cuitláhuac García, quien no ha sabido operar este asunto a través de la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que hasta ahora el hijo del ex mandatario veracruzano de Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes Linares, les está ganando la partida no sólo jurídicamente sino al victimizarse en las redes sociales.

Y es que, de entrada, Yunes Márquez hizo una jugada maestra al contratar como abogado defensor a Imanol Ordorika Imaz, hijo de Imanol Ordorika Sacristán, quien junto con Antonio Santos Romero y Carlos Imaz Gispert –ex esposo de Sheinbaum Pardo, su ex condiscípula– lideró el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) que en 1987 echó abajo el plan del rector de la UNAM, Jorge Carpizo, de aumentar las cuotas y colegiaturas, imponer criterios excluyentes de selección de estudiantes y aplicar exámenes departamentales.

Precisamente ayer, acompañado por el abogado Ordorika Imaz, el virtual senador panista hizo una transmisión en vivo por Facebook live desde el hotel de la Clínica Mayo, de Jacksonville, Florida –cuya estancia tiene un supuesto costo de 90 mil pesos diarios– en la que exhibió al juez de control de Pacho Viejo, ya que a pesar de que le había enviado un correo electrónico para que le proporcionara "los datos necesarios para conectarnos a la audiencia inicial que se encuentra fijada para el día de hoy 11 de julio de 2024 a las 14:00, tal como son: 1) la plataforma digital que se utilizará , 2) el ´ID´ o número de reunión y 3) la contraseña para ingresar a la reunión", el impartidor de justicia no se los había proporcionado.

La audiencia sería por Zoom. Sin embargo, a las 13:00 horas de ayer, su equipo emitió un comunicado para señalar que "el juez responsable de la audiencia no ha enviado al Senador ni a sus abogados el ´link´ al cual deben conectarse, a pesar de que lo han solicitado reiteradamente por escrito desde la noche de ayer".

"Todo indica que el Juzgado, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, tratarán de evitar que la audiencia no se lleve a cabo para declarar que el Senador Yunes Márquez se encuentra sustraído de la acción de la justicia y dictarle orden de aprehensión.

"Todo esto es parte de una sucia estrategia de persecución política en la que participan desde el Gobernador del Estado hasta un sinnúmero de fiscales, jueces, actuarios, policías ministeriales, quienes sin ningún recato han dicho que el objetivo es evitar que el Senador rinda protesta y tome posesión de su cargo.

"No quieren hacer justicia, quieren encarcelar a un opositor por el solo hecho de serlo".

Finalmente, la audiencia sí se realizó. Pero, sorprende que recurran a este asunto menor, cuando –según ha trascendido– en la FGR existirían 24 carpetas de investigación en contra de la familia Yunes Márquez por presunto lavado de dinero, por propiedades de más de 5 mil millones de dólares en México y otros países del mundo.