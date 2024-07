Un ‘huachicolero’ a la SEP

Aunque ya fue secretario de Educación de 2010 a 2012 en el entonces Distrito Federal durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, sin embargo, el nombramiento de Mario Delgado como próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) motivó descalificaciones de algunos académicos y líderes de la oposición, a quienes les cuesta digerir que esta relevante Secretaría de Estado vaya a ser encabezada por el ex dirigente de Morena, a quien hace apenas tres meses la bancada del PAN en el Senado denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto financiamiento ilegal de las campañas morenistas con base en el “huachicol fiscal”.

El 3 de abril pasado, el grupo legislativo de Acción Nacional exigió a la FGR investigar la monumental industria de contrabando de gasolina, cuyas ganancias presuntamente eran destinadas a pagar las campañas de Morena. Los señalamientos alcanzaban no sólo al coordinador de la campaña presidencial sino también a 11 gobernadores de la 4T, incluidos el tamaulipeco Américo Villarreal y el sinaloense Rubén Rocha, a operadores territoriales y financieros del oficialismo, así como al ex director de Aduanas y ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo. Demandaban que compareciera hasta Claudia Sheinbaum en calidad de beneficiaria de este esquema de ‘huachicol fiscal’.

El 9 de abril, los senadores panistas presentaron una ampliación para denunciar lo que describían como un “pacto político criminal” al más alto nivel. Su exigencia se fincaba en las publicaciones, videos y testimonios dados a conocer por el medio digital Código Magenta entre enero y abril de este año, en los cuales se documentó una operación sin precedentes para traficar hidrocarburos de manera ilegal a través de cientos de pipas y buques tanques mediante los cuales se introducía a México el combustible sin pagar impuestos.

El medio que dirige el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza publicó el contenido de los teléfonos perdidos del empresario Sergio Carmona Angulo, el llamado “Rey del Huachicol” asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, en noviembre de 2021. Conversaciones, videos, imágenes y bitácoras de vuelo de su aeronave privada confirman la relación de este empresario con Mario Delgado y con la plana mayor del partido Morena.

Código Magenta también informó que dos embarcaciones, el Nord Supreme y el Nord Harmony, compraban combustible en refinerías de Houston, Texas, y las descargaban ilegalmente en pipas sin rotular en un terreno baldío de Altamira, Tamaulipas. Fuentes cercanas al caso calcularon que la operación ascendía a 400 millones de litros al mes, sin supervisión aduanal y sin pagar impuestos.

Horacio García Rojas, operador financiero de Morena, declaró en un video que las utilidades de este negocio a cargo de Sergio Carmona financiaron campañas políticas del oficialismo por al menos 500 millones de pesos en el proceso electoral de 2021.

Código Magenta también dio a conocer una entrevista con María del Rocío Jocelyn Hernández, ex subdelegada de programas sociales en Sinaloa durante la campaña electoral de 2021, quien reveló una grabación en la que esta operadora de la 4T narra una reunión entre Américo Villarreal, entonces delegado de Morena, y el candidato morenista a gobernador Rubén Rocha con “El Chapo Isidro”, uno de los lugartenientes del Cártel del Pacífico.