Sorprende alud de electores

A la hora de redactar esta columna, antes de las 16:00 horas, todavía no habían cerrado las casillas ni había resultados preliminares oficiales, más que algunas versiones difundidas por simpatizantes de los candidatos presidenciales y a la gubernatura de Veracruz que obviamente se declaraban con ventaja sobre sus principales adversarios.

Sin embargo, para entonces lo que sorprendía era la nutrida afluencia de votantes que se habían dado cita desde muy temprano –algunos inclusive llegaron a formar filas desde la noche anterior en los sitios donde se instalarían las casillas especiales para los ciudadanos en tránsito–, cuya actitud y comportamiento, en su mayoría, fue admirable tanto por su resistencia para esperar durante horas bajo el sol su turno para sufragar, como para enfrentar a algunos provocadores que pretendieron intimidarlos para que se retiraran o tolerar a quienes de manera prepotente llegaron de última hora en grupos para acaparar las boletas, como sucedió en Perote con una retahíla de militares que salieron del Fuerte de San Carlos, cuna del Heroico Colegio Militar, y desplazaron a turistas que habían llegado primero para votar sólo por los candidatos a la Presidencia de la República.

Este incidente contrastó con la versión que a las 11:03 horas de este domingo difundió Rubén Aguilar Valenzuela, ex vocero del ex presidente Vicente Fox y suegro del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que "en los cuarteles de la @SEDENAmx tienen encuartelada a la tropa. No la dejan salir a votar. Me lo informa un general en activo que quiere se sepa lo que está ocurriendo. Hay mucho malestar."

¿Qué tanto necesitaban de estos votos Sheinbaum y Nahle en Veracruz? Habrá que esperar las primeras cifras oficiales que arroje el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del INE y el OPLE-Ver, pero hasta la tarde de ayer la percepción que se tenía era que la elección no resultó finalmente un mero "trámite" como alardeaba la candidata presidencial de Morena ni tampoco se reflejaba la amplia ventaja que a ella y a la ex secretaria de Energía les daban la mayoría de sus encuestas sobre sus contrincantes de la coalición opositora.

En el caso de Sheinbaum hasta en el extranjero tuvieron que acarrear votantes, como sucedió en Estados Unidos, donde transportaron en dos autobuses a migrantes mexicanos y quisieron meterlos por la puerta trasera del Consulado de Orlando, Florida, pero los electores que esperaban turno lo impidieron.

En la Embajada de Madrid hubo protestas por la lentitud con la que iban avanzando los votantes, la gran mayoría abiertamente antimorenistas.

Una joven dijo que estaba formada desde las 6 de la mañana y que en nueve horas solamente habían pasado a sufragar 120 personas, cuando en la fila había cuatro tantos más.

¿Será casualidad que el embajador de México en España sea el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien fue expulsado del PRI precisamente por entregar el gobierno de su entidad a Rubén Rocha Moya, de Morena?

Y es que en la elección de 2021 fue denunciado de haber sido omiso ante el Cártel de Sinaloa, cuyos sicarios secuestraron la noche previa a toda la estructura electoral del partido tricolor, cuyos militantes fueron liberados después de los comicios.