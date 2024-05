Sheinbaum: ´simulacro del bienestar´

Ayer, principalmente los medios afines a la 4T, destacaron los resultados de un simulacro electoral universitario realizado el pasado martes y en el que participaron 255 mil 707 jóvenes de 480 planteles educativos de educación superior del país, públicos y privados.

La Jornada, el diario más obradorista, resaltó en su portada que la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, había obtenido el 63% de los votos, seguida sorpresivamente de Jorge Máynez, de Movimiento Ciudadano, que sumó 23%, mientras que Xóchitl Gálvez, del frente PAN-PRI-PRD, había sido relegada hasta el tercer lugar con apenas 8.5% de los sufragios simulados.

Sin embargo, la periodista y escritora Elena Chávez, ex esposa de César Yáñez –ex vocero cercanísimo de Andrés Manuel López Obrador, desde que el tabasqueño contendió en el año 2000 por la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal hasta la última campaña presidencial de 2018–, publicó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, "la verdad detrás del simulacro universitario".

Según la autora de los libros El Rey del Cash y El Gran Corruptor, en este simulacro participaron, al menos en la Ciudad de México, "sólo las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho y Economía" y fue organizado por "los operadores de Sheinbaum: John Ackerman e Imanol Ordorica".

Señaló que inclusive "Ordorica hizo un (grupo de) WhatsApp titulado ´todos con C y C´", "es decir: Todos con Claudia (Sheinbaum) y Clara (Brugada)".

"En el WhatsApp, Ordorica les dijo cómo votar", afirmó.

Y acusó que "los estudiantes que no se prestaron a esta simulación sufrieron de represalias, no los dejaron tomar protesta como miembros del Consejo Estudiantil". "La realidad es que las venganzas no salen sólo de Palacio Nacional, también de la UNAM contra quienes votaron por Xóchitl Gálvez. Jóvenes pongan en alto a la UNAM, no la rebajen a las Universidades del Bienestar", afirmó la ex esposa del comunicólogo y político oriundo de Colima, quien en este sexenio inició como Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República y luego fue designado subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, cargo al que renunció el 12 de febrero de este año para integrarse al equipo de campaña de Sheinbaum.

Al conocer el resultado de este simulacro, Jorge Máynez agradeció a los 59 mil 128 universitarios que votaron por él y le pidió a Xóchitl Gálvez aceptar "que ya te rebasé".

El emecista, considerado un esquirol de Morena para restarle votos a la candidata del frente opositor, resaltó que en sólo nueve semanas "de campaña legal y sin dinero sucio hemos logrado encender la esperanza de una generación. ¡Vamos por la remontada!".

Por su parte Sheinbaum, desde el puerto de Veracruz, señaló este miércoles 8 que "la oposición del PRIAN apostó a una campaña de odio y como consecuencia de ello se cayó al tercer lugar de las preferencias electorales porque la población lo que quiere son propuestas". Y es que según relató Georgina Saldierna, reportera del diario La Jornada, un pequeño grupo de pasajeros le lanzó en el avión que la trasladó desde la Ciudad de México consignas de "¡Xóchitl, Xóchitl, Xóchitl!", y que cuando arribaron al aeropuerto jarocho arreciaron los gritos de "¡fuera, fuera ratas, muera Morena!", en contra de la candidata morenista.