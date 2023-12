Sheinbaum: ¿necesita a Murat?

Columna: Raymundo Jiménez

A nadie le queda duda que Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, encabezan hasta ahora las preferencias electorales, pues inclusive las encuestas difundidas por los simpatizantes de Xóchitl Gálvez lo confirman. La única discrepancia es sobre el amplio margen de la ventaja que la precandidata presidencial del obradorismo le saca a la virtual abanderada del bloque opositor, pero que resulta lógico dado que la exjefa de Gobierno de la CDMX lleva más de un año recorriendo el país, ha sido arropada por la mayoría de los 23 gobernadores del partido guinda y cuenta con una apabullante propaganda de aire y tierra, mientras que la senadora panista con licencia apenas irrumpió hace unos meses como aspirante presidencial de las tres fuerzas políticas de oposición más desacreditadas.

Sin embargo, Sheinbaum y su jefe político, el presidente López Obrador, saben que no deben confiarse. Y es que ambos saben que las encuestas no votan. En la sucesión presidencial de 2006, el tabasqueño arrancó con 20 puntos de ventaja sobre su paisano Roberto Madrazo, del PRI, quien inició en segundo lugar. Al final, por un apretadísimo margen, Felipe Calderón, del PAN, fue declarado oficialmente candidato electo, cuyo triunfo fue calificado de fraudulento por los obradoristas, aunque no pudieron demostrarlo ante el entonces Instituto Federal Electoral.

Los diarios Reforma y El Financiero acaban de publicar diferentes encuestas pero que coinciden prácticamente en la amplia ventaja que la candidata de Morena le saca en las preferencias electorales a la del frente opositor, que es de entre 22 y 19 puntos.

Ahora habrá que ver a quién favorecerá más la salida del precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ya que es un hecho que quien lo supla en la candidatura no jalará la misma cantidad de votos que les garantizaba el mediático gobernador de Nuevo León. El único que lograría esa hazaña sería el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pero ya rechazó esa postulación.

Ahora, lo incongruente es que con la ventaja tan amplia que según estas encuestas le saca a su principal adversaria, la morenista Claudia Sheinbaum esté incorporando a su equipo de campaña a ex militantes del PRI y PAN tan cuestionados que hasta gobernantes, comunicadores y grupos radicales del obradorismo repudian públicamente.

Anteayer, luego de que Sheinbaum presentara a su equipo de campaña en la Ciudad de México –evento en el que se apareció el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, quien recientemente renunció al PRI–, el mandatario morenista de esa entidad, Salomón Jara, mandó en una conferencia de prensa esta advertencia: "No crean que no vamos a cumplir, no porque se anden paseando con mi amiga Claudia ya están libres de pecado. Entonces yo digo que no va a haber impunidad", dijo en alusión al hijo del también exgobernador priista José Murat.

Y es que hace seis días fue detenido Javier Lazcano Vargas, quien colaboró con Murat Hinojosa como secretario de la Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, al que el gobierno de Jara le imputa un quebranto al erario estatal de casi 200 millones de pesos.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas