Nahle: nada contra ´Televisos´

Anteayer, martes, por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador retomó el tema del chantaje al que fue sometida durante su campaña la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, por parte de un alto ejecutivo de Televisa que le pidió 200 millones de pesos a la exsecretaria de Energía a cambio de no difundir en los noticieros de la televisora información sobre supuestos actos de corrupción en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Por su parte, Nahle, en una entrevista por Zoom con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, del medio digital Sin Embargo, a insistencia de los entrevistadores que la cercaron para que señalara con precisión quién fue el chantajista, la exsenadora de Morena precisó que el intento de extorsión fue del corporativo y no de la filial de Televisa en Veracruz; que tampoco fue un reportero o un personaje menor de la empresa sino un directivo de alto nivel, y que dicho individuo le solicitó una entrevista por intermediación de un colaborador de su campaña y que ella lo recibió personalmente en su oficina y que ahí dicho directivo de Televisa le comentó de la información negativa que presuntamente tenían sobre ella y que a cambio de no hacerla pública le pidió 200 millones de pesos.

Nahle se negó a identificar a la persona de la televisora que intentó extorsionarla. Sólo decía que era alguien muy importante de los directivos, por lo que Delgado le preguntó directo: "¿Bernardo Gómez?", en alusión al vicepresidente de Televisa, y ella contestó evasiva, con una sonrisa nerviosa: "por ahí, por ahí". De inmediato la cercaron preguntándole: "¿el segundo de Bernardo Gómez?", a lo que ella respondió categóricamente "sí". Empero, por más que la presionaron, no quiso decirles el nombre del personaje.

Ambos periodistas le agradecieron que hubiera puesto al descubierto "la extorsión de Televisa", "por la salud pública del país".

Sin embargo, pese a lo grave de la denuncia, nadie mencionó la posibilidad de proceder penalmente por extorsión.

En cambio, al empresario Arturo Castagné, quien la exhibió durante su campaña por presunto enriquecimiento ilícito sin pedirle nada a cambio más que aclarara públicamente el origen de su patrimonio, la excandidata de Morena amagó con demandarlo legalmente por daño moral y exigirle el pago de 100 millones de pesos.

La semana antepasada, el sábado 27 de julio, en su cuenta de la red social X, el empresario de San Rafael publicó:

"Señora @rocionahle le advierto que estoy enterado y bien informado de lo que me quiere hacer, reitero que no le tengo miedo, podrá inventar sobre mi persona cualquier cosa y abrir carpetas de investigación en mi contra, la hago responsable a partir de este momento de lo que me pueda pasar, lo que están armando y fabricando en mi contra a través de la @FGE_Veracruz es un acto cobarde de su parte, no espero menos de usted.

"Sin duda el que exhibiera públicamente y a nivel nacional sus propiedades, corruptelas, nepotismo, tráfico de influencias y delitos electorales causó molestia, siempre será señalada como lo que es, una mujer corrupta, prepotente y violenta, tengo las pruebas y por lo mismo acudí a la @FGRMexico y a la @FGE_Veracruz a presentar las denuncias correspondientes, sus delitos no prescribirán, hoy está empoderada y envalentonada, el poder es efímero no eterno.

"Estaré muy atento, pendiente de sus acciones e indicaciones a la @FGE_Veracruz !!!"