Más ´calambres´ al clan Yunes

Gran expectación generó una fotografía que este martes circuló en redes sociales y en grupos de WhatsApp, en la que se ve caminando por el Zócalo de la Ciudad de México, hacia Palacio Nacional, al gobernador Cuitláhuac García acompañado de su fiscal Verónica Hernández Giadáns, quien lleva bajo el brazo unas carpetas.

Obviamente, todo mundo supone que estaría por decidirse la suerte de al menos ocho candidatos del frente opositor en Veracruz que el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD al Senado de la República, Miguel Ángel Yunes Márquez, había anticipado ya el pasado fin de semana que estarían por ser perseguidos penalmente ante el temor de Morena de perder las próximas elecciones en la entidad.

Si deveras el gobierno morenista decide ejecutar las presuntas órdenes de aprehensión contra sus adversarios, ya se verá entonces si tal como lo afirmó en su conferencia de prensa de este lunes el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, ¡no se van a doblar ni a quebrar!

Por supuesto que los enemigos históricos del ex mandatario estatal del PAN están aprovechando la oportunidad para presionar a los gobernantes del partido guinda y se decidan mandarlos a prisión.

Uno de los más interesados es el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien acaba de cumplir siete años privado de su libertad tras ser acusado por el Ministerio Público federal de asociación delictuosa y lavado de dinero. Al ex priista no se le olvida que él, algunos de sus ex colaboradores y hasta su esposa Karime Macías fueron perseguidos por Yunes Linares, aunque fue aprehendido en abril de 2017 por la Fiscalía General de la República en Guatemala y extraditado posteriormente al Reclusorio Norte de la Ciudad de México por la traición del entonces presidente Enrique Peña Nieto y, sobre todo, de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un aliado político del ex gobernador veracruzano de Acción Nacional.

Ayer, el ex priista, a través de su hermano Cecil Duarte, mandó este mensaje en la red social X, antes Twitter: "El problema de la 4T es que al enemigo lo tienen adentro, a estas alturas del partido existen funcionarios de alto nivel que protegen a quienes los quieren desaparecer y atacan a sus aliados naturales."

¿A estas alturas del proceso electoral le redituará a Morena en las urnas encarcelar a sus opositores? ¿No se le revertirá victimizarlos?

Ayer comentábamos casualmente que apenas el domingo pasado, en Panamá, había ganado la elección presidencial José Raúl Mulino, quien sólo había hecho campaña un par de meses al reemplazar al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien fue inhabilitado para postularse tras haber sido condenado por lavado de dinero, y tuvo asilarse en la embajada de Nicaragua para evitar su detención.

En Veracruz tampoco se olvida que el ex gobernador sustituto Dante Delgado Rannauro, desde el reclusorio regional de Pacho Viejo, le ganó precisamente a su ex carcelero Yunes Linares, ex secretario de Gobierno y a la sazón dirigente estatal del PRI, las elecciones municipales de 1997. En aquella ocasión, el ahora líder de Movimiento Ciudadano, a través de su agrupación política Convergencia por la Democracia, pactó postular candidatos con el registro del PRD que en ese año dirigía Andrés Manuel López Obrador, de quien ahora es un aliado de facto.