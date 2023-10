Los Alejandros de la 4T

Columna: Raymundo Jiménez

Octubre 20, 2023, 07:15 a.m.

Uno de los militantes más congruentes e inteligentes de Morena, comprometido con los ideales y principios de su partido pero no irracionalmente fanatizado, es el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, quien incluso a veces ha discrepado con Ricardo Monreal, de quien es suplente y ocupa su escaño senatorial.

Ahora, por ejemplo, mientras al ex líder del Senado le achacan andar diciendo que el despojo de los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación es culpa de los ministros de la Suprema Corte por no “colaborar” con el presidente López Obrador –lo que para los antiobradoristas representaría poner en riesgo la autonomía de la SCJN y la división de Poderes–, ayer, en la red social X, Rojas Díaz Durán fijó su posición al respecto y publicó que “los senadores y las senadoras de Morena tenemos la obligación de escuchar a los integrantes del Poder Judicial y revisar si la extinción y expropiación de los recursos económicos de los fideicomisos por parte del Gobierno es constitucional o no, tal como lo aprobaron nuestros colegas en la Cámara de Diputados”.

“Personalmente, creo que tiene visos de inconstitucionalidad, por lo que estoy estudiando a fondo la minuta de la Cámara de Diputados”, escribió el suplente del zacatecano, quien pidió a sus camaradas a que “actuemos defendiendo la Constitución y con responsabilidad, no violándola”.

Otro garbanzo de oro en las filas morenistas, por su honestidad y congruencia políticas, es el mexiquense Alejandro Encinas, un auténtico militante de izquierda que anteayer decidió renunciar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) donde manejó casos muy delicados que le hicieron ganarse la animadversión y el veto de la cúpula militar.

El pasado martes todavía presentó un addendum al segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presidía junto con la Comisión de la Guerra Sucia, en cuyos expedientes están implicados actuales y anteriores mandos del Ejército mexicano.

Este miércoles, la coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, publicó en la red social X una foto de su reunión con Encinas y un comentario donde informa que el pasado martes platicó con él para pedirle que se integrara a su equipo con miras a lo que viene en 2024.

Los casos de este par de Alejandros contrasta con la postura de la mayoría de los militantes de Morena, sobre todo con los más radicales que han desatado una campaña negra en contra del exjefe policiaco de Sheinbaum, Omar García Harfuch –morenista que encabeza las encuestas para la Jefatura de Gobierno de la CDMX y es nieto del fallecido general Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa Nacional implicado en la masacre estudiantil de 1968–, pero, por otra parte, aprueban la arbitraria extinción de los 13 fideicomisos de la SCJN y avalan, contradictoriamente, la creación de otros fondos que serán manejados por el Ejército en total opacidad y que sextuplican los recursos financieros despojados al PJF.

