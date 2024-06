La encrucijada de Dante

Dos días antes de que concluyeran los cómputos distritales en el INE y quedaran definidos los escaños que cada partido político tendrá en el Senado de la República, el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza, director del medio digital Código Magenta, presidió una mesa de análisis con el tema titulado “Salvando al soldado Dante”, en el cual se comentó el caso de los comicios federales de Nuevo León, donde había una reñida batalla por el segundo puesto –el primero ya era de Morena y sus aliados PT y PVEM– que estaba dejando fuera de la Cámara alta del Congreso de la Unión al líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, suplente del alcalde de Monterrey con licencia Luis Donaldo Colosio Riojas, quien iba en tercer lugar de la votación.

Según la versión de Garza, habría intercedido Alberto Anaya, líder nacional del PT, ante el presidente López Obrador para rescatar a su compadre Dante. El argumento de Anaya para convencer al mandatario es que necesitaba los cinco votos de MC en el Senado, con los cuales Morena alcanzaría la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales, principalmente la del Poder Judicial, antes de que concluya su administración el 30 de septiembre próximo.

De acuerdo con el PREP, que cerró con 94.60 por ciento de las actas de escrutinio, Morena-PT-PVEM lideraba con 784 mil 922 votos; le seguía el PRI-PAN-PRD con 753 mil 077, y en tercer lugar MC con 746 mil 790 sufragios. Sorpresivamente, Colosio Riojas subió al segundo lugar y entrará como senador de primera minoría y, por consiguiente, Dante amarrará otro escaño como suplente del alcalde regio que también iba como candidato plurinominal.

Así, el partido naranja contará con cinco senadores, pues además entrarán Dulce María Dorantes Cervera, también de primera minoría por Campeche, y Amalia García y Alejandra Barrales por la vía plurinominal.

Pero ahora la gran interrogante es si Dante les asegurará la aprobación de la polémica reforma judicial que tanto ansía AMLO.

Colosio, por ejemplo, ya se pronunció en contra. Ayer declaró: “mejor que disuelvan el país, que disuelvan los poderes y vamos a regresar a una monarquía para hacer lo que quieran hacer”.

Y Delgado Rannauro, si es congruente consigo mismo, tendría que votar en contra también, pues en octubre de 2019, al participar en un foro convocado por el Senado, destacó en su discurso que “hoy más que nunca lo que está en juego es el Estado de derecho, la justicia y la democracia ¡Lo que está en juego es México! Permitir el desmantelamiento del Poder Judicial es un acto de corrupción…”.

Y recordó que “gracias a la independencia del Poder Judicial y a la férrea defensa de la ley, pude enfrentar a un presidente de la República y salir indemne; gracias al Poder Judicial pude defenderme y recuperar mi libertad, pude luchar para que el Estado resarciera el daño que me provocó y me convertí en el primer mexicano en ganar una demanda de esa naturaleza. Si el Poder Judicial hubiera estado controlado por el presidente o si mi batalla legal se hubiera quedado en lo local, yo no habría salido bien librado. Por todo esto estoy convencido de que la independencia del Poder Judicial es indispensable para la vida democrática del país…”.