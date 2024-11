Cuitláhuac, el ‘apestado’

Anteayer, el World Trade Center de Boca del Río estuvo a reventar con miles de morenistas procedentes de varias partes del estado que asistieron a la Asamblea Informativa encabezada por Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

Pero, inexplicablemente, el gran ausente fue el primer morenista del estado Cuitláhuac García, el gobernador que dentro de 19 días entregará el poder a su correligionaria Rocío Nahle, quien fue la única que acompañó y dio la bienvenida a Veracruz a los máximos líderes del partido obradorista.

Cuitláhuac, en cambio, tuvo que comunicarse a través de sus redes sociales, recordando el complicado parto de Morena. “Fue difícil al principio, pero logramos sumar a cientos de miles. Ahora se sumarán millones sin duda”, publicó este sábado en Facebook el mandatario veracruzano.

García Jiménez acompañó su comentario con cuatro fotografías, para dejar testimonio de cómo él caminó y tocó puertas, casa por casa, para empezar a construir y consolidar el llamado movimiento de la 4T fundado y liderado por su guía moral Andrés Manuel López Obrador.

“Así iniciamos en el 2013, caminando, organizándonos y convenciendo a más gente hasta que logramos formalmente fundar un movimiento de regeneración nacional estructurado y organizado en 2014. Lo fuimos logrando con la suma de miles y cientos de miles de voluntades. El reto es seguir afianzando el crecimiento con millones de personas y fortalecer la organización más amplia posible.

“Hoy nos visitan grandes personalidades del movimiento, siempre bienvenidos a la tierra de grandes precursores de las cuatro transformaciones del país”, concluyó su publicación, lo que algunos interpretaron como un disimulado reproche por no haberle dado espacio en esta apoteósica reunión partidista que hubiera sido el mejor escenario para su gran despedida como gobernador.

Sin embargo, cada vez cobran más fuerza los rumores de que el primer mandatario estatal de Morena traicionó los tres principios fundamentales de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, motivo por el que no fue blindado políticamente con otro cargo de elección popular –senador o diputado federal plurinominal, como fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos–, ni tampoco la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha incorporado aún a su gabinete.

Anteayer, la empresa Demoscopia Digital dio a conocer una encuesta en la que Cuitláhuac figura en el penúltimo lugar de los 32 gobernantes evaluados, solo arriba del priista Esteban Villegas Villarreal, de Durango, quien resultó ser el peor de los mandatarios estatales. El veracruzano alcanzó apenas un 22.7 por ciento de aprobación de sus gobernados, mientras que el 77% lo desaprueba pese a sus “buenos resultados” publicitados.

Por ejemplo, en algunas avenidas muy transitadas de Xalapa y sobre la carretera federal al puerto de Veracruz, los propagandistas de Cuitláhuac mandaron a colocar anuncios espectaculares presumiendo su “Histórico #CombateALaCorrupción”, disminuyéndola supuestamente de “683.2 mdp en 2018 a 0 mdp en 2023”, con “Cero Observaciones a la Cuenta Pública 2023”.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación acaba de presentar un segundo pliego de observaciones sobre la Cuenta Pública del año pasado, ascendiendo el total de las irregularidades detectadas a casi 445 millones de pesos, mientras que el diario Excélsior le publicó presuntos desvíos por 5 mil millones de pesos mediante una red de 227 empresas fantasma.