SSP: Ulises en aprietos

Semanas después del sorpresivo triunfo de Cuitláhuac García como candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz en julio de 2018, el ex priista Ulises Rodríguez Landa comenzó a ser frecuentado por algunos ex correligionarios que sabían que estaba por asumir un cargo relevante en la nueva administración estatal de la 4T.

Cuentan que a todos les repetía la misma letanía de la Cuarta Transformación: “Esto ya cambió”, “esto no va a ser lo mismo de antes” y “se acabó el influyentismo y la robadera”.

El mismo sermón les echó a los pocos amigos periodistas que se atrevieron a visitarlo cinco meses después, ya instalado en su despacho de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, ubicada en la torre propiedad del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), a un costado del Palacio de Gobierno.

Con muy pocos amigos que lo ayudaron en los gobiernos del PRI mantuvo comunicación. Uno de ellos, al cual le guardó cierta gratitud hasta el último día de su vida fue a don Carlos Brito, ex subsecretario de Gobierno, ex dirigente estatal del partido tricolor, ex diputado federal, ex líder del Congreso local y ex presidente municipal de Coatzacoalcos.

Pero a Brito Gómez siguió cultivándolo porque sabía de la estrecha amistad que su ex protector priista mantenía con el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, ex compañero del político sureño en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Inclusive Bartlett, quien fue secretario de Gobernación, de Educación Pública y gobernador de Puebla en los tres penúltimos regímenes del Revolucionario Institucional (1982-1988, 1988-1992 y 1993-1999), intentó convencer hace seis años a Brito de que se sumara a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, al cual le presentó en una reunión que encabezó el tabasqueño en Coatzacoalcos.

Otro ex priista integrado a la 4T que tampoco logró persuadir a Brito fue el ex senador morenista y ex director de Canal Once, José Antonio Álvarez Lima, de quien el veracruzano se hizo gran amigo cuando él fue delegado del CEN del PRI en Tlaxcala y “Pepe Toño”, como es popularmente conocido, gobernaba ese estado.

Por eso, sabiendo de esos influyentes vínculos, el jefe administrativo de la SSP nunca descuidó a don Carlos, de cuyo estado de salud siempre estuvo atento, hasta que falleció el 7 de agosto de 2023 a los 89 años de edad.

Ahora que llegó la hora de rendir cuentas, Rodríguez Landa sólo cuenta con el apoyo del ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Sefiplan, Eleazar Guerrero, del cual es suplente en la diputación federal. Pero Guerrero Pérez, primo del gobernador Cuitláhuac García, no está en el ánimo de la gobernadora electa Rocío Nahle, quien lo desairó al no presentarse en la concentración que el domingo pasado hizo en el municipio de Banderilla con motivo del octavo aniversario de su agrupación cuatroteísta Unidos Todos.

Y ayer trascendió que a la Unidad Administrativa de la SSP llegará un hermano de Pedro Miguel Rosaldo García, excolaborador de absoluta confianza de Nahle en la Secretaría de Energía y quien en el siguiente sexenio será el hombre fuerte de la Sefiplan como subsecretario de Egresos.

Ojalá no se vuelva a infartar don Ulises en cuanto descubran sus “empresas fantasmas”.