A la One, Two, Three...

Líderes charros preparan caballazo a Ricardo Aldana

El adelantar la jugada de las elecciones en las 36 secciones sindicales del Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por su dirigente nacional Ricardo Aldana Prieto, lo hizo con la intención de hacer un traje a su medida, aunque según fuentes confiables que resguardamos su anonimato nos confirman que existe fuerte rumor que los líderes charros de la vieja guardia, no están de acuerdo que Aldana Prieto se vuelva a reelegir y mucho menos se quiera perpetuar en el poder y preparan CABALLAZO.

La mayoría de los líderes sindicales, de por sí, nunca estuvieron de acuerdo que Ricardo Aldana, fuera el sustituto de Don Carlos Romero, siempre lo han visto como una traición y por supuesto que no tenía ningún mérito suficiente para ser quien manejar los destinos del sindicato más grande del país. No lo expresan abiertamente los charros para no crear bola negra, pero siempre lo han visto como intruso y traicionero, pero como no son tontos para comer lumbre, no les quedo de otra que aguantar vara; ahora hay que esperar a ver si tienen el valor suficiente para aplicarle el ´Caballazo´ a Aldana, es un secreto a voces que no quieren que se perpetúe en el poder como sus anteriores líderes, más bien que muera la tradición con Romero Deschamps. Por lo pronto el día primero de julio comienza la farsa del juego del trono de los palomeados para ser secretarios y seccionales y es mentira todo porque el sindicato es quien prepara todas las jugadas que se dan en el proceso y al final de la jornada electoral ellos mismo cuentan los votos a puerta cerrada, así que es purititita comedia su elección donde todo mundo sabe de salida quien será el ganador y que la poca oposición que sirve de pantomima para darle legitimidad al palomeado o pueden salir con su mafufada de unidad.

Fuentes nacionales informan que Ricardo Aldana Prieto, desde hace un buen raro fue informado que, al término de su gestión como secretario nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se iría jubilado y dicen que eso no le pareció y dijo que esperaría a que pasara la elección y después echaría andar ´la operación madruguete´ y en estos momentos en las 36 secciones del sindicato ya sacaron sus oficios anunciando su ´juego de trono´.

Aldana Prieto, se reunió con todos sus secretarios de las 36 secciones petroleras para amarrar el ´madruguete´ y perpetuarse en el hueso como lo hizo su antecesor Carlos Romero Deschamps; fuentes que están bien informadas mencionan que Ricardo Aldana, desde hace varios meses atrás le pasaron el pitazo que la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, le aplicarían la jubilación igual que como lo hicieron en este sexenio al finado Don Carlos Romero, por eso mejor dijo ´me adelanto y me reelijo, antes que tome protesta la Sheinbaum y así evito que me saquen de la jugada y sigo siendo el rey del sindicato Nacional´.

La ambición a este líder charros le hace olvidar que el gobierno tiene mil recursos para aplicar cuando quieren votar del caballo alguien, la prueba es Romero Deschamps, a quien mandaron a su casa y sin chistar, "La cárcel o te vas jubilado a vegetar a tu casa" todos tienen guardado en el clóset sus pecados y por eso son desechables. Aunque circula otra versión que Aldana Prieto, se esta moviendo con la venia de la señora presidenta, aunque eso es rumor que hubo pacto; sale a colación otra versión lo que en realidad piensan los trabajadores que Ricardo Aldana, trae línea porque él no tiene las agallas para salirse por su propia iniciativa del huacal del gobierno y así las historias.

Aquí a los únicos que vuelven agarrar de carne de cañón son a los trabajadores petroleros quienes se están prestando hacerles el caldo gordo a todos los lideres con esta elección; la indiferencia que ellos tienen es el mejor complemento para quienes siguen teniendo el poder en el sindicato, por eso la mayoría se ha vuelto eterno, todos esos vejestorios que siguen en el poder, si les aplicaran la ley la mayoría estaría jubilado, pero los gobiernos pasados los dejaron correr y ahí siguen sin que nadie los toque. Los estatutos que maneja el sindicato con eso del voto libre y secreto es pura vacilada, todo a fuerza y con pase de lista, otra de las cosas que dicen claramente los estatutos que todos los miembros del sindicato petrolero deben pertenecer al partido del PRI y como les quedo el ojo que su máximo líder Ricardo Aldana, se proclamó morenista, desde ahí queda con tarjeta roja y expulsado por salirse del manto priista; hay que reconocerle a Ramón Hernández Toledo, que el señor apoyo a su partido tricolor hasta su último suspiro.

Ricardo Aldana, otra de las jugadas aplicadas en su gira artística por las secciones sindicales y que ahora sabemos que su fin era su reelección, en más de una ocasión soltó y se encasqueto, que gracias a su intervención con el gobierno todas las plazas que otorgo PEMEX era por parte del sindicato; hay que aclararle a este mentiroso que fueron otorgadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien hizo justicia y quiso que las plazas definitivas fuera entregadas directamente al trabajador, sin la mañosería e intervención del Sindicato. Lo único que sí hizo su sindicato y sus 36 lideres sindicales, fue cobrarles a los trabajadores por un trámite que tendrían que haberles dado a sus socios completamente gratis.

Existen varios reportes de este atraco, mismo que informaron a la empresa de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Existen varias notas periodísticas de las quejas presentadas por los beneficiados con sus plazas y cobros, hasta la fecha a quienes les toca son extorsionados por su respectivo sindicato para que aflojen una cuota para que les den un papel verificando su antigüedad. No vamos muy lejos, las depredadoras que tiene en el área de cajas y recesión de documentos Ramón Hernández Toledo, en la sección 11, siguen con esta práctica, según por órdenes de Don Moncho, les tumban una cuota de recuperación de 10 mil, 5 mil, según el sapo es la pedrada, muchos les han entrado con tal de obtener su trabajo seguro.

En estos momentos el líder nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Ricardo Aldana Prieto, más que andar haciendo grilla, bebería de estar negociando el Contrato Colectivo del Trabajo con PEMEX, esto si es preocuparse por los trabajadores, pero el señor enfocado en su reelección, lo que hay que decir que Aldana envió un oficio donde le pide a PEMEX un aumento del 8%, al parecer es la misma jugada que hizo en su pasada negociación, que le dieron mucho menos, por lo pronto ya comenzó el juego de la farsa del trono y va en marcha la relección de Ricardo Aldana, quien no tiene hasta ahorita competencia, o tal vez este tapado y va ´El Caballazo´ de los hijos putativos de Carlos Romero Deschamps.