A la One, Two, Three…

Van a auditar al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez

One.- Es lógico que si la gobernadora electa Rocío Nahle García, quiere hacer bien las cosas desde el inicio, es bueno que antes de recibir cifras alegres del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, realice en todas las dependencias de ese gobierno una auditoría. Empezar con el pie derecho siempre es bueno, para entregarle cuentas claras a los veracruzanos.

En cada nueva administración siempre anuncian con bombos y platillos auditorías a las dependencias del gobierno saliente, pero el problema es que después no dan a conocer absolutamente nada de los resultados que arrogaron las supuestas auditorías, así pasó en el gobierno casi expirado de Cuitláhuac García con Miguel Ángel Yunes, mucho anuncio y al final lo único que hizo fue tapar el hoyo y nunca hubo ninguna sanción para ningún ratón por transa, todo lo cuadraron, negociaron, fueron protegidos y toda esta historia ya se la saben, es del dominio público.

En este gobierno de Cuitláhuac García, según los datos ocultos, varios de sus colaboradores y parientes dejaron de patear latas y ahora son los nuevos ricos de este sexenio, estos personajes están más que identificados y por supuesto dicen que su rapiña no aguanta ninguna auditoría que les hicieran; saquearon las arcas sin piedad y todo quedó en familia. Esperemos que las cosas en esta ocasión sean diferentes y que quien la deba que la pague. Que se termine la tapadera de las transas, Veracruz necesita de un nuevo rumbo.

Chiquiyunes a punto de no llegar al Senado

Two.- Miguel Ángel Yunes Márquez, a punto de no llegar al senado por desacato a la autoridad y no presentarse a la audiencia en Pacho Viejo. El vástago de Miguel Ángel Yunes Linares, dicen que no quiere salir de su escondite hasta que vaya a tomar protesta como senador. Miguelito no es tan tonto como para ir a pararse a la boca del lobo, sabe perfectamente que le pueden fincar otros delitos y dejarlo en tambado. Por eso el ‘Clan de los Yunes’, tiene su plan ‘B’ según ellos todo lo tienen fríamente calculado para que Miguelito tome posesión en el Senado de la República. Pero la ley, es la ley.

Los abogados de Miguel Ángel Yunes Márquez, presentaron un justificante médico donde según estaba indispuesto de un malestar estomacal que le impedía asistir a la audiencia en Pacho Viejo. Claro que todo esto fue una mentira ya que se le vio bastante sano recibiendo su constancia acompañada de su padre Miguel Ángel Yunes Linares, quien es su suplente.

Pero como la ley es bastante clara existe la jurisprudencia de que una persona sustraída por la justicia no pueda rendir protesta a un cargo de elección popular ni ser candidato, así que Miguel Ángel Yunes Márquez, a pesar de que se piense que la tiene ‘papitas’ para tomar protesta, pues no es así, ya que el juez de control Omar Lozada, advirtió que sería declarado sustraído de la justicia al no presentarse a comparecer por sus presuntos delitos de falsificación de documentos y falsedad de declaración. Lo que quiere decir que se quedará con las ganas de llegar al ansiado ‘si protestó’ al Senado.

Agua para Coatzacoalcos

Three.- Las autoridades locales están dándole solución a los problemas de la falta del agua en Coatzacoalcos y pusieron en marcha dos pozos, Chango 1, Gavilán 2, que se incorporarán a la red general del Yurivia. Estos dos pozos van a solventar la falta de agua en la zona centro, con una inversión de un millón de pesos cada uno.

La directora de la CMAS Hildeliza Díaz, anunció que van a cambiar el equipo eléctrico y que se van a incorporar dos pozos más para solventar la falta de agua en algunas colonias de la ciudad. Las autoridades municipales, que creen, se pusieron bellos y autorizaron descuentos en el pago de su recibo del agua.