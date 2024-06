A la One, Two, Three…

A investigación concesión de Grupo MAS ‘les hablan Yunes’

One.- En el Puerto de Veracruz, el ‘Grupo MAS’ tienen a los usuarios contra la pared por la falta de agua en sus hogares y el excesivo cobro que les llega en sus recibos. Este jueves la reportera de Imagen del Golfo, Tere Moya, destapa la cloaca en la mañanera y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó que se revise e investigue de inmediato la concesión que hicieron gobiernos anteriores para darle solución a este grave asunto que ha sido el desabasto del vital líquido, donde dicen los expertos que la falta de mantenimiento es el lio de la constante falta de agua en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Rio.

La concesión de esa empresa presuntamente están metidos hasta el cuello la familia Yunes, supuestamente esté es otro negocito con presta nombre que manejan y todo el pueblo jarocho y boqueño, ‘lo saben, lo saben’; claro que esto es la punta del Iceberg, seguramente van a ir saliendo otros tapaditos; aseguran que el Grupo MAS, les ha dejado a ‘Yunes’ durante todos estos años ganancias millonarias, por eso como no van a estar hinchado de billetes, pero no hay que comer ansias y tendrá que poner todos los implicados en este caso sus barbas a remojar porque no se vale que sigan estafando al pueblo de Veracruz.

Que revisen hasta por debajo de las piedras, porque ya estuvo bueno que estos vivales sigan reventando la economía de los veracruzanos, la privatización del vital líquido solo sirvió para empeorar el servicio, antes tenían la población mejor servicio, no padecían de este mal, el ‘Grupo MAS’ cuando vendieron el cuento chino del agua, este proyector lo vendieron con el típico engaño que sería la calidad del agua que le llegaría a los usuarios como del primer mundo, que recibiría en su hogar el agua casi igual como la que viene en la famosa botella de FIJI. Pero resulta que hasta la fecha puro gato por libre, mintieron con todos los dientes y les están enviando al consumidor pura agüita con cajeta.

Carmen Medel no va al gabinete de Rocío Nahle García

Two.- Este Jueves la noticia que corrió como reguero de pólvora en el sur, fue el anuncio que dio en la radio de Minatitlán la gobernadora electa Rocío Nahle García, quien confirmo que la Doctora Carmen Medel Palma, no va a colaborar en su gabinete y que se quedara a terminar su periodo como alcaldesa de esa ciudad.

Doña Carmen Medel, fue muy congruente con la decisión que tomo de terminar su gestión como presidenta, que bien que respeto su palabra y le cumple al pueblo de Minatitlán, que le dio toda la confianza cuando la eligieron para que fuera la primera autoridad en esa ciudad. Problemas tienen como en todos los municipios del sur con la falta del agua en los hogares y seguramente buscará la solución y dialogo para remediar, darle solución lo más pronto posible a esta situación, el dialogo y acuerdos abre la llave del vital líquido, eso es todo, no hay que inventar el hilo negro. Así que todo mundo tranquilo y quieto que la señora Medel, porque ella va seguir al frente de su administración. Vienen cosas buenas para el sur, porque ‘Amor, con amor, se paga’.

Honor a quien honor merece

Por otra parte, la gobernadora electa Rocío Nahle, aprovecho el medio radiofónico para agradecer de viva voz el arduo trabajo que realizó Guillermo Reyes Espronceda, quien fue el Coordinador de la Estructura Electoral del Estado, en cargado de ver 19 distrito que no es tarea fácil organizar y cubrir el territorio veracruzano, más sin embargo logró poner casi el 99% de los morenistas en las casillas. Honor a quien honor merece y que bueno que Nahle García este haciendo público también a los hombre y mujeres que se fajaron y tuvieron la camiseta bien puesta para lograr el tsunami que fue Morena con esta votación que arrasó en todo el estado de Veracruz.

Xóchilt Molina va de secretaria de Cultura

Three.- La maestra Xóchilt Molina González, tiene gran conocimiento en asuntos indígenas, fue comisionada de los pueblos indígenas en el actual gobierno, y ex titular del Instituto Veracruzano de asuntos indígenas, orgullosamente del municipio de Tatahuicapan de Juárez, una mujer muy preparada en este tema de vital importancia en el Estado.

Se espera que en la próxima semana la gobernadora electa Rocío Nahle García, dé a conocer otros nombres de hombres y mujeres comprometidos que seguramente ya los tiene bien calados para que ocupen un lugar en su gabinete, no es por echarle flores a la gente del sur y darles apapacho, pero aquí tenemos para tirar para arriba a varios buenos prospectos que cuentan con todas las cualidades que se requieren, la mayoría son a todo terreno, 24-7, lealtad, preparados y la camiseta bien puesta. Por lo pronto esta Ricardo Ahued, del centro del Estado; Rodrigo Calderón del Norte y ahora Xóchitl Molina del sur.