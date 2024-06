A la One, Two, Three…

Ricardo Ahued, secretario de Gobierno

One.- La gobernadora electa de Veracruz Rocío Nahle García, está moviendo el tablero y sumó a su próximo gabinete a Ricardo Ahued Bardahuil, un hombre con experiencia y además muy querido por la gente que ha gobernado durante dos periodos como alcalde la capital del estado, Xalapa. Ahued ha sido extitular de Aduanas, es senador con licencia y como bien lo menciona Nahle García, será el encargado de la política interna en la entidad como secretario de Gobierno.

Hasta el momento es el segundo nombramiento que hace la gobernadora electa, el primero fue el de Rodrigo Calderón quien fuera su coordinador de campaña y que desde el primero de diciembre será el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA). En los próximos días van a seguir surgiendo nombres de hombres y mujeres que van a acompañar en su gabinete a Rocío Nahle García, la primera mujer que va a hacer historia como gobernadora de este gran estado llamado Veracruz. “Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar, Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar, lara, lara, tan”.

Rocío Nahle continuará con las denuncias interpuestas

Two.- La gobernadora electa Rocío Nahle García, seguirá con el proceso de las denuncias que entabló en la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de las difamaciones, calumnias y la ola de mentiras que lanzaron en su contra y la de su familia, para que nunca más se vuelva a repetir un hecho tan sucio como sucedió en esta campaña que ella tuvo que aguantar la embestida brutal de esta mafia llamada ‘Clan Yunes’.

Por lo pronto quien anda perdido del mapa es el Patiño de los Yunes Arturo Castagné Couturier, quien desde el día que se perdió la elección nadie sabe de su paradero, se le cayó el circo y se le fueron de las manos los pactos millonarios que tenía para su vida futura; desde aquí se lo advertimos que Miguel Ángel Yunes Linares, lo dejaría embarcado, no lo ayudaría a salir del lío, lo utilizaría como ha hecho con otros ilusos que le creen sus mentiras, Castagné, no ve lo duro en estos momentos si no lo tupido y sigue el zopenco desde su Instagram tirándole a Rocío Nahle, díganme si no está hundido este tipo, la falta de ácido fólico a todo lo que da, como es bien sabido que sobre este tema por parte de la gobernadora electa no hay perdón, ni olvido.

Rocío Nahle, no está cerrada al diálogo con la oposición, es decir, Pepe Yunes, porque ella garantiza pluralidad en su próximo gobierno; aquí señores hay que considerar al candidato perdedor, porque los únicos ganones de ese lado fueron los del ‘Clan Yunes’, Fernandito, Héctor Yunes, Miguel Yunes Linares, Miguel Yunes Márquez, felices y contentos los angelitos, mientras Yunes Zorrilla dijeran en mi pueblo, pariendo. Miguelito, por cierto, tomará posesión y después pedirá licencia al Senado para que su señor padre Miguel Ángel Yunes Linares, entre por la puerta grande y sea senador, a ver si no le da otro derrame al choleño, jajaja. Chiquiyunes dejará el cargo porque siempre fue para papi, su mayor problema que trae ahora es arreglar en lo que resta de la administración de Paty Lobeira, cuadrar todo el desaseo de la rapiña que traen en el ayuntamiento de Veracruz.

Gersaín Hidalgo no entregó buenas cuentas al PT

Three.- En Coatzacoalcos dos mil 659 votos tuvo el PT, lo que quiere decir que Gersaín Hidalgo Cruz, está frito y sin aceite. Uno más que ofreció espejitos en esta elección, estos números no le alcanzan ni para volver a obtener una regiduría ya que mínimo tiene que tener 7 mil votos.

Todos los del SUEM hacen un total de mil 859 socios, lo que quiere decir que algunos si llevaron a las 5 personas que como mínimo pidió el líder para que votaran, lo que suman un total de 800 votos extras al PT. Los números son claros y fríos, por lo pronto Gersaín Hidalgo Cruz, les dio a los líderes del Partido del Trabajo (PT) puras cifras alegres, otro mitómano y mito que se cae en el Sur.