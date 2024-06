A la One,Two, Three…

Entregan constancia de mayoría a la gobernadora electa Rocío Nahle

One.- El pasado domingo le entregaron a Norma Rocío Nahle García, su constancia de mayoría como gobernadora electa de Veracruz, fue una votación histórica, 2 millones 130 votos le dieron un triunfo y un 53.89% superando a los 30 puntos que traía de salida; mientras José Yunes Zorrilla, tuvo un millón 145 mil 821 votos un 31. 7%; la coalición Sigamos haciendo historia borraron del mapa a los del PRIAN.

Lo que quiere decir que algunas encuestadoras quedaron cortas al darle a Rocío Nahle un 30% de ventaja y al final terminó con un 53.89% y fue porque algunos votantes hasta el día de la elección se volcaron a favor del partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en muchos hogares cambió sus vidas, por primera vez en la historia vieron que un gobierno se preocupó por los que menos tienen y destinó un recurso para ayudar a millones de familias. En alguna ocasión escribimos en este espacio dijimos que tanto Rocío Nahle, como Claudia Sheinbaum, eran hechura de AMLO, mujeres de lucha preparadas para la embestida que les dio la oposición que utilizaron el desprestigio y mentiras. Rocío Nahle, siempre dijo que ella iba a ganar, a pesar de todo el golpeteo nunca demostró inseguridad contra el ‘Clan Yunes’ y sentenció en muchos municipios que una mujer les ganaría la elección y no tan solo les ganó, los borró del mapa.

Los Migueles Yunes, aunque sonrían terminó su ciclo

Two.- La votación de Morena en el Puerto de Veracruz, dejó al ‘Clan Yunes’ fuera de toda posibilidad de volver a ganar una elección como la alcaldía, la ambición de esta monarquía los enterró, Miguel Ángel Yunes y Miguelito, pensaron que la gente aceptaría que ellos se comieran todo el pastel, la ciudadanía les demostró que nada tienen que hacer fueron fulminados, sacaron el cobre de fea manera; aunque ya recibieron su constancia de minorías y van al Senado, ante el pueblo solo son los grandes perdedores, las cuentas siguen en Veracruz muy pendientes, no habrá perdón, ni olvido y más cuando en el Senado tienen mayoría los morenos.

Miguel Ángel Yunes Linares, al único que chamaqueó fue a José Yunes Zorrilla, al ‘Clan’ nunca les importó la candidatura de Pepe Yunes, solo quedó demostrado que lo utilizaron y se comieron entre ellos todo el pastel, El Choleño según gente cercana sabía que Rocío Nahle estaba muy fuerte en las encuestas y todas las que ellos subieron fueron maquilladas. El PRIAN, reunió a sus filas a todos los cartuchos quemados que hoy todavía siguen llorando su triste derrota.

Pepe Yunes, perdió en todos los aspectos en esta campaña, nunca en su historia política se había desprestigiado tanto en su vida privada, guardó siempre la compostura, desgraciadamente ahora es del dominio público su historia negra y todo gracias a las estrategias que empleó Miguel Ángel Yunes Linares; en esta elección quedó al descubierto que los Yunes perdieron todo su poder en Veracruz y que están lejos de volver a ganar la alcaldía del puerto jarocho, el mensaje fue contundente de la ciudadanía que están hartos de esta gente corrupta que tienen años de estar viviendo del erario público, con una riqueza inexplicablemente e injustificable.

Rocío Nahle, los enterró en Veracruz, no hay más para ellos, según dicen sus allegados querían negociar con la precisa para recuperar algo de la inversión millonaria que le metieron a esta campaña, pero las puertas están cerradas. Los dos Migueles salieron muy sonrientes en la foto cuando por dentro saben que se le acabó su veinte, que no se van a levantar de esta derrota. Por cierto, no hay que perder de vista a Bertha Ahued Malpica, el haber ganado la diputación en el puerto de Veracruz, la mete en las grandes ligas y seguro para ella vienen tiempos mejores, en política todo puede suceder, hay que recordar que sigue siendo tiempo de mujeres.

Miguel Pintos votación histórica

Three.- El empresario Miguel Pintos, terminó con 73 mil 782, votos, mucho más que en el 2016 que fue de 49, 202, votos y en el 2021, superó los 60 mil 372 sufragios emitidos en esa elección. Miguel Pintos Guillen, a pesar de la grilla desde las entrañas de Morena, él siempre se ha conducido como un hombre disciplinado, leal, que nunca lo ha movido la ambición personal, quien lo apoyó para que fuera a la diputación local sabe que Pintos es una persona confiable es un soldado que nunca se va a saltar las trancas y mucho menos se va dejar llevar por el canto de las sirenas.

Miguel Pintos, hizo una campaña a ras de suelo, hablando de frente a los ciudadanos que con su voto respaldaron su candidatura y al final arrasó en las urnas y es el ganador de la diputación local; en estos momentos pasó a la historia de haber sido el diputado más votado en Coatzacoalcos, superó por mucho a otros que ya estuvieron en esa posición. Pintos Guillen va a ir a las colonias a hacer su recorrido y darle las gracias a los ciudadanos que le brindaron su confianza.