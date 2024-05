Sigue simulacro de Castagné, ahora en Palacio Nacional

One.- Donde se puede medir como va esta elección y en qué lugar se encuentra la oposición ó sea el ´Clan Yunes´ con su candidato José Yunes Zorrilla del PRI, PAN, PRD, es cuando siguen con el simulacro de la guerra sucia contra la candidata de Morena. El pusilánime de Arturo Castagné, ahora le tocó ir a Palacio Nacional a hacer su simulacro de gente honesta argumentando el pretexto de entregar pruebas contra Rocío Nahle al presidente Andrés Manuel López Obrador. Puras faramalleadas.

Miguel Ángel Yunes Linares y su equipo, sí que está desesperado y esto es señal que van perdiendo la elección. Yunes así ha operado en los últimos tiempos todas sus campañas, solo apostándole a la guerra sucia contra sus adversarios para no dejar el hueso de donde se han hecho inmensamente ricos; esta familia no tiene llenadera, han amasado durante más de 40 años cientos de negocios, propiedades en México, en el extranjero, prestanombres, compañías patito y todo este bochinche de corrupción está documentado en el libro ´El Clan de los Yunes´ donde destaca la participación de su hijo Omar Yunes, quien es el encargado de mover toda la lana, frutos de la política neoliberal de rapiña que ha aplicado su padre y sus hermanos en Veracruz.

Yunes Linares al mandar a su peón a las afueras de Palacio Nacional fue con la única intención de llamar la atención de los medios nacionales para armar su circo y madrazo mediático para la candidata de Morena Rocío Nahle. El presidente Andrés Manuel López Obrador, jamás se va a prestar a hacer comparsa de estos impresentables, neoliberales, corruptos y caciques que durante años han saqueado las arcas del estado del Veracruz, hoy se quieren bañar de pureza y se ponen como defensores de la honradez, cuando han sido ellos los depredadores del erario público, todos los Yunes traen mucha cola detrás de ellos y son unos ridículos al presentarse ante los ciudadanos como si fueran blancas palomas.

El tal Castagné, es una persona que está identificada al mil con los Yunes y ante eso, no tiene calidad moral para señalar o denunciar a nadie y muchos menos ahora que se conoce su historial delictivo y cercanía con Yunes, el señor es un abusivo que ha violentado a su propia familia; la farsa montada contra Rocío Nahle, a estas alturas se les gastó, el disco está rallado, la gente tiene claro a quien le van a dar su voto, Morena está más fuerte que nunca y la Nahle va a ganarles y ahí sí pónganse a parir porque de que Miguel Ángel y su flota va a hacerle compañía a Javier Duarte, es una realidad. Rocío Nahle es una mujer que tiene los pantalones bien puestos y no le va a temblar la mano para que estos corruptos devuelvan lo peinado.

Mujer fuerte, leal, responsable, preparada es Rocío Nahle

Two.- Rocío Nahle García, sigue caminando los distritos de Veracruz y defendiéndose de cada una de las calumnias que un día sí y otro también le lanza ´El Clan de los Yunes´ junto con el candidato del PRIAN Pepito "el de los cuentos", la gente a estas alturas ya sabe porque candidato va a votar y no va a cambiar su voto, por la marea de lodo que le tiran a la candidata de Morena.

A pesar de que la oposición señala que rebasó a la candidata de Morena y que va arriba en las encuestas, eso no es verdad; Rocío Nahle García, sigue arriba en la preferencia de los votantes y se perfila como futura ganadora de esta contienda electoral. Como dice el dicho ´Lo que no te mata, te fortalece´ y precisamente eso han hecho los ataques mediáticos del ´Clan de los Yunes´ fortalecer a la candidata de Morena.

La marca Morena está muy fuerte y la gente no tiene confianza en el PRIAN, y mucho menos que vayan a seguir con los programas sociales, cuando todos estos neoliberales votaron en contra de que existiera esa ayuda para el pueblo; por eso sus promesas lanzadas son al aire, hay mucha desconfianza dentro de la población porque una vez que llegan al poder se olvidan de todo lo prometido, siempre han sido mentirosos y durante muchos años han engañado y saqueado al pueblo de México.

Andrés Manuel López Obrador, no ha entregado ningún estado, como dicen los paleros de los Yunes; todo lo que escriben son puras mentiras, para denostar a la candidata de Morena y denostar al propio presidente López Obrador, que sigue firme con Rocío Nahle y sabe que los veracruzanos no le van a fallar este 2 de junio, ahí se va a destapar de qué cuero salen más correas y si la gente quiere que regresen los corruptos o que siga la trasformación.

Reaparece Lupita Félix Porras, retorno de ´Diana Salazar´

Three.- Pues apareció formalmente Lupita Félix Porras en una rueda de prensa apoyando a Pepe Yunes; la ex presidenta del DIF, se dedicó a abrazar a medio mundo y no articuló una sola palabra en esa reunión. Lupita se veía bastante sonriente conviviendo con los medios de comunicación, se veía muy a gusto con Víctor Rodríguez y el representante de Yunes Zorrilla, Guillermo Franco, quienes anunciaron el cierre de campaña del candidato del PRIAN y Xóchitl Gálvez, ´la masca chicle´ del domingo.

Fue toda una sorpresa ver que Lupita Félix Porras, quien se encuentra anímicamente bastante bien, un poquito más llenita, como que el largo retiro que tuvo de la política la renovó, cambio su semblante frágil, tímido y en sus ojos no se reflejaba miedo, se ve bastante fuerte, agarró nuevo aire. No cabe duda de que no hay mejor medicina que el tiempo para volver a agarrar fuerzas para levantar el vuelo, esperemos que siga su espíritu en alto y que tome el impulso necesario para poner el pasado en su lugar. Seguramente hay quien no está soportando su aparición, quizás pensó que la habían borrado del mapa, pero no fue así, retornó renovada Lupita Félix a Coatzacoalcos. Cuando una mujer recobra su autoestima y confianza en ella misma, es porque una tempestad se aproxima.