La contienda electoral por Xalapa

En los distritos electorales de Xalapa parece que el escenario terminó por complicarse para el Movimiento de Regeneración Nacional.

Al buen paso que llevan los aspirantes de la alianza opositora, Américo Zúñiga, a la diputación federal; y Sergio Hernández, a la local por el distrito 10, se suma el desgaste natural del gobierno local morenista de Ricardo Ahued; y sobre todo la inactividad de los candidatos de la 4T, Ana Miriam Ferráez y Antonio Ballesteros.

El distrito local 11 luce mucho más difícil para la oposición, con la candidatura de Dorheny Cayetano, de la coalición Morena-PVEM-PT, quien compite contra Adriana Rojano, de la alianza opositora.

El aliancista Américo Zúñiga marcha sin mayores problemas en su segundo interno por ocupar una curul en San Lázaro; en 2021 contendió contra Rafael Hernández Villalpando y se quedó muy cerca de su objetivo; en este proceso enfrenta a la diputada local Ana Miriam Ferráez, quien ha tenido tan poca actividad que dio pie a las especulaciones sobre su relevo de la candidatura, para dar paso a la postulación de Rosalinda Galindo.

En la contienda por el distrito federal de Xalapa, cualquier resultado diferente al triunfo de la alianza PAN-PRI-PRD será una sorpresa.

En el distrito 10, la alianza opositora postuló como candidato al ex diputado Sergio Hernández, de lo destacable de Acción Nacional en la capital veracruzana. Va contra Antonio Ballesteros, personaje cercanísimo al actual alcalde Ricardo Ahued.

Sergio Hernández asegura que en su distrito la coalición tiene un "escenario positivo"; explica el ex presidente de la JUCOPO en el Congreso local que "Morena ha fracasado a la hora de gobernar: no tenemos seguridad; se carece de agua; y el sistema de salud es deficiente; además, no hay infraestructura".

Para el candidato opositor, de los gobiernos de Morena no hay "nada que presumir en Xalapa".

El panista cuenta con una estructura impresionante: 200 casas de enlace que funcionaron –algunas todavía lo hacen– hasta el 2021. Cada una de ellas significa presencia, estructura y promotores en las colonias populares de Xalapa.

Ese activo político, sumado a la fortaleza de Américo Zúñiga –el último alcalde priista de la capital veracruzana– complica el escenario para la 4T.

Por cierto, igual que Ana Miriam Ferráez, el candidato de Morena a diputado local por el distrito 10, Antonio Ballesteros, habría declinado la invitación para participar en el debate organizado por la autoridad electoral. Ante ello, su adversario en la contienda, Sergio Hernández, señaló "es muy fácil para los xalapeños decidir entre alguien que les escucha y da resultados, y un candidato que ni siquiera muestra interés en debatir... La diferencia entre los candidatos de Morena y nosotros es que nosotros sí tenemos propuestas y damos la cara; ellos se esconden; seguramente porque les da vergüenza el abandono en que se encuentra Xalapa".

En Xalapa, el cuadro que puede dar la cara por la 4T es la ex diputada y ex secretaria del Trabajo del gobierno estatal, Dorheny Cayetano, quien lleva años de trabajo, contribuyendo al posicionamiento de Morena como la principal fuerza política en la zona.

La capital del Estado es un punto que se ha complicado para PRI, PAN Y PRD desde 2015, cuando el actual gobernador ganó la diputación federal; a partir de ahí, la 4T ha triunfado en todos los procesos electorales municipales, locales y federales.