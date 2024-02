Sergio Gutiérrez Luna muy versátil ahora es de Toluca

One.- Sergio Gutiérrez Luna, quien pertenece al ‘Club de Toby’ de Mario Delgado Carrillo, ligó la candidatura federal plurinominal por la circunscripción 5 del Estado de México, Toluca, la ciudad del ‘chorizo’. Gutiérrez Luna hace unos meses atrás a un sabiendo que los números para ir a una gubernatura no le favorecían y que no contaba con la residencia permanente y que su credencial de elector no era de Veracruz, se aventó al ruedo y lo único que ocasionó fue desestabilizar y dividir aún más los grupos opositores de Morena; toda esta historia de sus recorridos en el estado, rindió sus frutos y lo tienen nuevamente rumbo a la plurinominal.

La única verdad que contó Sergio Gutiérrez Luna, a los veracruzanos en su recorrido por los municipios, fue que era minatitleco, de ahí toda su campañita fue una gran farsa que a los únicos que benefició fue a los partidos opositores al proyecto de la 4T; Sergio siempre supo ‘Su Velda’ dijera la Niurka; sabía que no contaba con los requisitos básicos para ser candidato y mucho menos lo favorecían las encuestas para jugar la gubernatura de Veracruz. Gutiérrez Luna, apoyado de Mario Delgado, su ‘Chuper Amigo’ a estas alturas tiene 7 años de estar nadando de a muertito en la plurinominal y nuevamente salió ganón y va a reelegirse por tercera ocasión como diputado federal 4 añitos más, lo que hará el gran total de 11 años sentadito en la curul de San Lázaro. Así o más vividores son ellos.

Sigue el favoritismo de candidaturas en el Nacional de Morena

Two.- Pero la cosa no para ahí y que creen que para acabar de redondear el favoritismo con el que se desempeña en el cargo de presidente del ‘Club de Toby’, Mario Delgado Carrillo, dueño del partido de Morena, le otorgó candidatura también a la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, quien va como candidata por el distrito de Hermosillo, Sonora. Estos personajes son los que están destrozado con sus ambiciones personales las filas del Partido de Morena, lo único que han demostrado es ser unos vividores y agarradores de ‘penitentes’ de los militantes guinda, como escribimos antes, el pastel de las plurinominales fue repartido entre los cuates y las curules que todavía no tienen nombre, ahí verá el nombre a todo lo largo y ancho del ‘El Mayito’ y sus allegados.

Citlalli Hernández, ha dejado correr al ‘Mayito’ que ponga y disponga a su antojo, pasándose a la militancia por el arco del triunfo, por lo visto le convino más hacer que la virgen le habla, en pocas palabras, le ha valido un soberano comino lo que está pasando dentro de la Dirigencia Nacional de Morena, al fin de cuentas por lo que se puede apreciar a ella le callaron la boca nuevamente con la plurinominal del Senado. No te acabes Morena.

Para rematar metieron a Sergio Mayer, el actor, empresario y recién salido del show ‘La Casa de los Famosos México’; no tienen abuela estos del Nacional, como es posible que le dieran hueso, que no les bastó con la pasada legislatura donde Sergio estuvo como florero y solo se la llevó de escándalo en escándalo, pura farsa como político; deberás que se volaron la barda como si no hubiera otros morenistas que merecían mucho más ir en esas listas lanzadas por el Club de Toby. Estos con sus ambiciones sin medida están sepultando al partido que fundó Andrés Manuel López Obrador.

En el mundo de Mario Delgado como dirigente del partido de Morena, por lo que se ve y sienten los verdaderos morenistas, lo describen como una persona cínica, sin escrúpulos, ambicioso y se aprovechó de la confianza que le dieron de ocupar la presidencia del partido; este tipo resultó un gran farsante de la democracia y se puede constatar al repartir el pastel donde favoreció al mil a su grupo sin tomar en cuenta que algunos de los reelegidos están pelas en sus distritos y no van a ganar, más que el camino a sus casas. Coatzacoalcos siempre había sido bastión de Morena donde han tenido una copiosa votación, pero ahora con la candidata a modo Tania Cruz Santos, se reventaron solitos, porque no levanta, como prueba desde que se supo su designación, la ciudadanía le ha hecho saber su rechazo y como va a ser recibida cuando se pare en sus hogares a pedir el voto; la maestra se siente sobrada por su padrinazgo y no mira que la tiene perdida, piensa que la ciudadanía es tonta y van a volver a confiar en ella y dejarán que rompa su récord de 11 años metida en la diputación federal. Ternurita.

La caseta del puente Coatzacoalcos a oscuras y destrozado el tramo

Three.- Como si fuera tan seguro cruzar el puente Coatzacoalcos Uno, todavía la empresa que administra la caseta mantiene toda esa área a oscuras, no sirve ninguna lámpara y para rematar todos los accesos de la carretera se encuentran destrozados llenos de hoyos. Miles de millones de pesos son los que ingresan mensualmente por esa caseta y no es posible que la mantenga del ‘Nabo’, deberían de invertir una lana para tenerla como mesa de billar, la ciudadanía que tiene la necesidad de ir a los complejos y los diferentes municipios que hay del otro lado del río, libran todos los días los baches que tiene ese tramo carretero. Son 22 pesos que con el regreso hacen 44 pesos y estos infelices no pueden ni siquiera cambiar los focos fundidos del puente.

Otra cosa que tiene en jaque mate a los ciudadanos del otro lado del río, es que les quitaron a la gente el beneficio de tener una tarjeta para pagar la mitad del peaje; tienen más de 10 años que dieron esa canonjía y ahorita solo están respetando a quienes recibieron esta concesión, aunque algunos murieron, mientras otro cambiaron de residencia, son muy pocos los que tienen su pase de medio boleto, por eso estos vivales se hacen ‘patos’ para no entregar y censar nuevamente a nadie, metiéndoles la faca indebidamente con el cobro total. Una de las cobradoras dijo “No, no hay descuentos para nadie, se está respetando las tarjetas que se entregaron hace varios años y tengo entendido que no se darán más”, lo que quiere decir, por no convenir a los intereses de la empresa pues no otorgarán otras tarjetitas. Ósea que las personas que se fueron a vivir a esos lugares tendrán que seguir pagando la cuota al pasar con sus vehículos. Aquí la gran pregunta ¿Dónde están los alcaldes que no dan la cara por sus ciudadanos? Cuando menos deberían de gestionar esta prestación de las tarjetas para la gente en sus municipios, dejen ese precedente y buen recuerdo a los conductores que los llevaron a la silla del ayuntamiento, varios de estos presidentes traen su reputación por los suelos.

Los administradores o quien sea responsable del alumbrado de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos Uno, tengan tantita vergüenza, reservamos frases ‘alvaradeña’ y manden a reparar todas las lámparas fundidas; ustedes con su falta de interés contribuyen a que la ciudad reciba a los viajeros que entran y salen del Puerto, con un panorama de terror y penumbras, no la chiflen, esa es una de las principales puertas que cruzan las personas, que debería de darles alegría pasar por ese lugar y seguro ni se lamentaría el automovilista pagar los 22 pesitos que cobran en la caseta.

