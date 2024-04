Senadora Gloria Sánchez pone en su lugar a Claudia Balderas

One.- La senadora Gloria Sánchez Hernández, ante la incongruencia de la sarta de sandeces que gritó desde la tribuna Claudia Balderas, quien nada más le faltó pedir agua bendita del Vaticano para echarle a la Nahle, tomó la palabra y respondió de esta manera: "Gracias presidenta, yo quiero pedir por favor la atención de todos mis compañeros senadores y senadoras de todos los partidos, realmente la intervención absurda de una persona que no tiene autoridad moral, ni política para venir a pedir claridad, honestidad, austeridad y demás cualidades que ojalá en algún momento hubiéramos podido ver en ella misma, es realmente lamentable cuando una traición se consuma a esos niveles, cuando después de llegar a estas alturas tan honoríficas todo se derrocha, en frivolidades, en pequeñeces, ya no quiero calificar más, pero si me parece que ya la cúspide de la traición está en haberse ido a militar a las filas más corruptas de la historia política de nuestro país, buscando tal vez no perder los privilegios a los cuales ya no quiere renunciar, pero no es así, no es ensuciando el nombre de una mujer que es ejemplar para la vida pública de México en la cuarta trasformación, la compañera ingeniero Rocío Nahle García, exsecretaria de Energía en nuestro país, además de la obra trasparente y gigante que dejó hecha en Dos Bocas, es ahora nuestra candidata en Veracruz y tiene más de tres décadas viviendo en Veracruz, tiene la residencia y tiene su familia veracruzana y tiene amor por Veracruz y tiene además el voto de la mayoría de los veracruzanos en las encuestas, pero quieren los del bloque opositor empañar su imagen diciendo todas esas mentiras que en estos momentos hemos escuchado realmente con sorpresa y lástima que de una persona tan joven y tan corrompida. Muchas gracias señora presidenta" Vaya arrastrada con clase que le dio la senadora Gloria Sánchez, a la tristemente célebre Claudia Balderas, quien todavía se debe estar soplando el guamazo que le dio la maestra que es una persona honorable e intachable que tiene toda la calidad moral para expresarse y poner en su lugar a Balderas.

¿Otra vez tú, Claudia Balderas? Que pena que termines tu reinado en el basurero de la historia y con los más corruptos de este país, que manera tan absurda de tirarte al caño, tuviste todo para triunfar y decidiste sacar el cobre desde los primeros días que te sentaste en la silla del Senado. Recuerdo aquella entrevista que te hice antes de que entraras al cargo, al final de todas tus palabras declaradas, pensé que serías una excelente legisladora por todas tus ganas que traías, pero no, solo te dedicaste al argüende, te perdiste en el camino de la soberbia y perdiste la dirección, defraudaste a personas que te apreciaban y hoy te señalan de mitómana y de tener delirio de persecución y otras cosas turbias que te hacen perder la realidad. Nadie te ha perseguido, no eres tan importante como para que perdieran el tiempo en ti, más sin embargo ese fue tu pretexto perfecto para ganarte la lastima de un Monreal entre otros ilusos senadores de Morena que te echaron la mano, a quienes le viste la cara, pero las cosas caen por su propio peso. Terminas el periodo mostrando la triste realidad de tu vida, donde siempre te acompañó la deslealtad.

A Rocío Nahle no sigas echándole la culpa de tus burradas, ella desde que la traicionaste antes de que cantara el gallo, nunca más te peló, pintó su raya contigo, le avergonzaba hasta que le recordaran tu existencia y que ella te hubiera impulsando para estar en esa curul. Tú solita creaste tu circo y tu paranoia con que te perseguían. Para Nahle García no representas nada y pasaste a ser una más de las traicioneras que está amontonada en el basurero de la historia, con la diferencia que tú no necesitaste ayuda y cavaste tu propia tumba política. Como dice la senadora Gloria Sánchez, te perdiste en las frivolidades, tu falta de carencias en todos los sentidos te está pasando la factura, ahora que terminen las campañas, los priistas te van a desechar como si fueras papel de baño, te usaron, que pena que termines así tu reinado. Todo lo lanzado desde tribuna fueron palabras cargadas de vituperio para la mujer que te ayudó y le ´mordiste la mano´, lo único bueno que te llevarás en todos tus años en el Senado es la operada.

Paco Zamudio suplente de Miguel Pintos

Two.- Francisco Zamudio ´Paco Zamudio´ va como suplente de Miguel Pintos Guillén a la diputación local, Paco es uno de los hombres más correctos en las siglas de Morena. Ese señor cuando fue regidor le tocó todo el borlote del sindicato del Gersain, quien se las aplicó no recogiendo la basura quince días antes de que entrara el gobierno de Carranza, pero agarró el "toro por los cuernos" y puso orden en Limpia Pública donde hoy es un desorden.

No cabe duda que Paco Zamudio, merece estar e ir de la mano de Miguel Pintos, a la diputación. Un hombre como él se dan pocos en la viña de los morenos. El arranque de campaña será el 30 de abril, fecha en que podrán hacer su recorrido sin restricciones y dar sus propuestas en las colonias.

Impugnaron a José Bahena

En otro asunto Gabriel Rivera y Alfredo Phinder impugnaron el proceso de elección del recién ungido José Bahena para la diputación local del Distrito 30 Coatzacoalcos Rural, el caballo negro que impuso Enoch Castellanos, quien se pasó por el arco del triunfo la unidad de la coalición PRI, PAN y PRD en Coatzacoalcos. Dicen los que saben que Pepe Bahena, es muy querido por Enoch, gracias a que es muy gracioso y como si fuera su bufón, lo hace reír mucho con las puntadas que le cuenta el gordito en sus horas de tertulia, que divertido. El Bahena, tiene varios añitos que se fue a vivir a paradisiaco lugar de Playa del Carmen, donde la vida es más sabrosa, por eso que poca que vengan a pisotear los derechos de los panistas. Por lo pronto Gabriel y Alfredo ya le metieron caña denunciando su inconformidad, dicen que no darán un paso atrás en su impugnación. En ese mismo sentido está la diputación local del Distrito 29 Coatzacoalcos Urbano, donde el dedazo fue para la ahijada de Marcelo Montiel.

Polo Deschamps su campaña es tirar billetes de a quinientos

Three.- Polo Deschamps, candidato de MC a la gubernatura de Veracruz, su campaña es tirar el billete por donde pasa, recorre los municipios mostrando su poder económico que trae encima, nunca se había visto que el partido naranja cuyo dueño es Dante Alfonso Delgado Rannauro, alguna vez hubiera tenido ese dispendio de sacar dinerito de su bolsillo y aunque sea pagarle al ciudadano un refresco, el senador es bastante codo y en su vida política solo ha tirado rollo.

Este movimiento naranja que trae Polo Deschamps, de comprar mercancía pagarle al comerciante con billetes de a quinientos y dejarles el cambio es para que la gente cuando menos en eso se acuerden de él, ya que solo es conocido en Veracruz, los demás municipios pues ni saben quién es, hace apenas unos días estuvo en Coatzacoalcos en el Mercado Morelos, donde comió tacos, compró carne de Chinameca, chiles habaneros entre otras legumbres que exhibían las marchantas de la sierra. Polo, quien se promociona en redes, me hizo recordar a aquel programa de un gringo en México donde la estrella principal era el difunto ´Rober´ quien se la pasaba comiendo por cada lugar que pasaba. Aquí lo único bueno es que está aflojando la lana, ya ven que en el partido naranja son muy marros y no tiran pero ni en defensa propia.

