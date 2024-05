Rocío Nahle es una mujer íntegra: Andrés Manuel López Obrador

One.- El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera del pasado viernes, sin decir su nombre, dijo todo lo que se necesitaba oír respecto a la candidata a la gubernatura de Veracruz Rocío Nahle García, quien está viviendo la peor campaña sucia de desprestigio a su persona por parte del ´Clan Yunes´ y su candidato del PRIAN José Yunes Zorrilla. López Obrador cansado de tantos dimes y diretes sobre la refinería de Dos Bocas y los señalamientos que le están haciendo a quien fuera su secretaria de Energía durante su sexenio, aclaró contundentemente las acusaciones y calumnias que traen los adversarios de apellido YUNES en contra de Rocío Nahle. Aquí si ponemos nombres y apellidos.

"Los corruptos de la noche a la mañana se volvieron honestos, paladines de la transparencia, es mucho el cinismo; cómo voy aceptar un cargo de responsabilidad para combatir la corrupción, si yo soy parte de la corrupción; se necesita tener cara dura y esa es la característica de los conservadores, son muy cretinos, muy hipócritas y todos en contra de nosotros; cuando se construyó Dos Bocas fueron 40 mil empleos todo ese recurso quedó en México" señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ponme a cuadro la refinería, porque ha habido toda una campaña de lodo en contra de una persona (Rocío Nahle) toda una guerra sucia de finísimas personas cuyo apellido me reservo, finísimas personas (Clan Yunes). Dijo López Obrador.

"Nada más quiero decir que esa persona (Rocío Nahle) a la que se está acusando injustamente de actos deshonestos, es una mujer, bueno ya, una persona íntegra, que gracias a esa persona (Rocío Nahle) y miles de trabajadores, técnicos, se logró esto, hacer una refinería para procesar 340 mil barriles diarios estamos hablando de que va a producir el 20% de toda la gasolina que se consume en nuestro país, con pandemia, con todos los obstáculos de los corruptos conservadores, enfrentando todo, en tiempo récord y ya en junio va a empezar a producir". Indicó el Presidente.

Con la aclaración del Presidente sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas y la defensa bien merecida que hizo sobre Rocío Nahle, quien fue una de sus funcionarias que dio resultados al estar al frente de la secretaria de Energía, el montaje y campaña de desprestigio se le cayó al ´Clan de los Yunes´, de por sí, ya habían caído una a una las mentiras de Arturo Castagné, cuando en entrevista dice que no tiene nada en contra de los Yunes y que a ellos no los iba a investigar; claro que no lo va hacer porque Miguel Ángel Yunes Linares, es su patrón, su jefe, su guía moral y por eso de la corrupción de Yunes Linares y su enriquecimiento explicable con la carpeta azul, no va decir ni pio, ese no es su guión, solo fregar a quien les va a ganar el próximo 2 de junio. Ya veremos cuando dejen los Yunes a Castagné ensartado con la denuncia de los 100 millones de pesos.

Ramón Hernández vivito y coleando con Pepe Yunes

Two.- El líder sindical de la Sección 11 en Nanchital, recibió al candidato del PRI, José Yunes Zorrilla; el salón ahí si estaba prácticamente lleno de trabajadores petroleros donde algunos fueron obligados a ir a rendirle pleitesía a su líder y al candidato del PRIAN. Hasta doña Angelita Pulido y sus damas del voluntariado estuvieron presentes ataviadas con sus vestidos istmeños, con sus cabezas llenas de flores de colores, todas ellas se lucieron.

Mientras el líder nacional Ricardo Aldana Prieto, supuestamente está a brazo torcido con la candidata a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum, sus líderes sindicales como Ramón Hernández Toledo, operando en contra de Rocío Nahle candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz. Hernández Toledo, para hacerle el caldo gordo a Pepe Yunes, no está enfermo, se veía bastante bien de salud, estaba en su ambiente priista. No se puede entender que los petroleros sigan la farsa que representa Pepe Yunes candidato del PRIAN, quien como legislador votó a favor de la privatización del petróleo y la electricidad, como es posible que quieran apoyar a un traidor de la clase petrolera, en sus narices les han dicho los del PRIAN que van a cerrar refinerías y eso implica que se quedarán sin sus centros de trabajo, porque el gremio petrolero quiere hacerse solito el harakiri, apoyar a los neoliberales es programar su propio suicidio.

Rocío Nahle, lucha por rescatar PEMEX, hizo una refinería donde miles de petroleros están trabajando en Dos Bocas; los neoliberales su lucha siempre ha sido entregar y vender a los extranjeros la soberanía de México y de Petróleos Mexicanos. Los petroleros en el Sur rindiéndole pleitesía a Pepe Yunes, quien ha sido un traidor con sus votaciones en contra de la clase petrolera, sabemos que les hicieron pase de lista donde a fuerza tenían que asistir y aplaudirle a quien en su momento los quería dejar sin trabajo. El gremio petrolero no debe olvidar que el PRIAN vendió sin ninguna contemplación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la nefasta privatización, dejaron caer todas las plantas petroleras y parte de este macabro enjuague Pepe Yunes tuvo mucho que ver cuando fue legislador, por eso todos los PRIANISTAS pasaron a la historia como los grandes traidores a la patria.

Gracias a este gobierno los petroleros todavía cuentan con sus empleos, si hubiera sido por los del PRIAN desde hace tiempo atrás ya los habrían despedido. Miles de transitorios obtuvieron sus plazas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, les otorgó un empleo permanente en PEMEX, que no se los podrán quitar los lideres charros. Ramón Hernández Toledo, siempre ha sido un traidor de la clase petrolera y así seguirá por los siglos de los siglos, por lo visto el líder nacional Ricardo Aldana, está jugando a dos bandos con su equipo de líderes, está a medias con Claudia Sheinbaum, "No me ayudes tanto compadre", la pura hipocresía andando, no se puede besar y morder al mismo tiempo, el STPRM le está jugando al vivo, o estás con Dios o con el Diablo, no hay más.

Pepe Yunes, no se acalora en su campaña en el Sur

Three.- Pepe Yunes Zorrilla, el candidato del PRIAN, prefiere hacer campaña sentado en restaurantes, cafeterías, salones como el de la CANACO, climatizados, donde no se acalore, no convive con la prole de las colonias, ni camina con las altas temperaturas, mejor hace su polaca con los de siempre para no cansarse y mucho menos sofocarse, toda esa polilla que trae no le aporta más que arguende, la gente de a pie, es la que da votos y son a los que no toman en cuenta; los fifís del pueblo solo ven por su conveniencia y no representan nada y mucho menos dan voto, pura saliva gastada a lo tonto. Ahora sí que la chifló, llegó lo que todo Coatzacoalcos esperaba (si como no) reapareció la ex síndica Yazmín Martínez, con Pepe Yunes, luciendo atuendo color rojo PRI, cuantos votos le podrá dar la maestra a Pepe Yunes, posiblemente el de ella y su familia, eso, siendo optimista, está igual de muerta políticamente hablando que la Claudia Balderas.

Se fue Pepe Yunes, Agua Dulce e igualmente su acto en salón para que se viera más gente, estuvo regular el evento donde gobierna Omar Ricárdez Chong, priista, y se justifica porque gobierna por esas siglas y siempre ha militado en ese partido, ganando varias veces la alcaldía de Moloacán; después se fue a Las Choapas, donde algunos presentes dicen que se quedaron muchas sillas vacías, ya que Tronco y Uribe no participaron en nada del evento de Yunes Zorrilla, por eso el candidato del PRIAN, para que no se vea pobre en sus actos de campaña, opta por hacer reuniones en corto para verse acuerpado masivamente.

Pero porque no asistió la gente a la tertulia del candidato del PRI en Las Choapas, por la sencilla razón que quien le prometieron llenar el lugar, no operaron nada, Pepe Yunes prácticamente lo dejaron solo y expuesto. Aún recuerdo la campaña del ´Gordito de Oro´ quien, a pesar de estar compitiendo contra Tronco, le fue mejor con la ciudadanía y tuvo más gente que Pepe Yunes en su mitin cuando fue candidato a la diputación por el Distrito 30. Dicen las malas lenguas que Renato Tronco, le pidió la candidatura rural al candidato del PRI y que bajaran a Pepe Bahena y lo subieran a él, pero el gordito no quiso y entonces Renato Tronco, al no recibir nada a cambio, pues no le entró con la movilización de su poco jale que aún le queda. A estas alturas Renato Tronco, no es garantía de gane, su popularidad se desplomó hace mucho tiempo atrás, debido a que mostró el cobre con los campesinos y ganaderos del área rural, se le acabó su conato de poder y no quieren nada con el hijo prodigo de Río Playa.

Jesús Uribe, quien fuera candidato del PRI en la pasada elección por la alcaldía, se encuentra arraigado en su casa, cuenta con un buen número de seguidores, la gente del campo lo apoya. Chucho Uribe, según sus palabras, dice que no se va meter en nada de la política, el empresario está enfocado en seguir defendiéndose de las acusaciones que lo llevaron a estar en una cárcel de Chiapas y siempre ha sostenido que es inocente. Es un secreto a voces en Las Choapas, que fue víctima de un montaje para perjudicarlo por parte del ex secretario de Gobierno el traicionero de Eric Cisneros Burgos, en complicidad con Renato Tronco, le armaron el cuatro, pero él sigue defendiéndose en los tribunales. Chucho Uribe, está en su casa sin poder salir a ningún lugar, enfocado y luchando para limpiar su imagen y terminar con esta pesadilla que le ha robado la paz y tranquilidad a él y toda su familia. Por su parte los comisariados ejidales desde el pasado viernes anunciaron que no irían a la comparsa de Pepe Yunes y mucho menos seguirían a Tronco, ellos no van hacer juguete de nadie y ya se cansaron que los pongan en medio y los vendan como fierro viejo cada vez que hay elección.

Por cierto, Rodolfo Sánchez, quien es tronquista le dijo a Pepe Yunes, que Miguel Ángel Yunes Linares, prometió hacerles la carretera pavimentada de Pueblo Viejo y Felipe Ángeles, pero el choleño no les cumplió nada y obvio que Yunes Zorrilla les volvió hacer la misma promesa, prometer no empobrece. Al rescate de Yunes salió la Yesy Roldán, quien dijo que esa no era la carretera sino otra, la cosa era tapar el hoyo que dejó Yunes Linares en esa zona. Han pasado 3 administraciones estatales y ninguna les ha cumplido a los campesinos de Las Choapas, esa es la realidad.