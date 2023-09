Petroleros en espera del incremento salarial

One.- Trabajadores del Sindicato Petroleros de la República Mexicana, están a la espera de recibir pronto su aumento salarial y opinan que las próximas asambleas en las 36 secciones sindicales serán meramente protocolarias porque sus líderes tienen todo resuelto lo del incremento salarial, el contrato contractual 2023-2024 con Petróleos Mexicanos.

Reconocen que PEMEX, nunca estuvo en riesgo y mucho menos iban los trabajadores a colocar las banderas rojas-negras en los centros de trabajo, calificaron a sus líderes de inteligentes y no tontos para ponerse como ´Sansón a las patadas´ mejor salvaron su pellejo e hicieron un buen arreglo y evitaron que les sacaran sus trapitos sucios, el sindicato nunca se hubiera ido a huelga y mucho menos la desarticularon, esparcieron el rumor con el fin de presionar a PEMEX y la empresa nunca se tragó el cuento porque los tienen del cuello. ´Petroleros´.

Según el líder nacional dijo que se complicaron las negociaciones porque hubo dos prórrogas donde no se ponían de acuerdo con los porcentajes por el tema de la inflación; extraoficialmente se dice que será 6.44% un 1.6% arriba de la inflación y se pagará del primero de agosto al 31 de diciembre 2023; el primero de enero 2024 se aplicará el otro aumento 1.4% un 3% arriba de la inflación dando un total entre los dos escalonados 7.84%. Todo el hermetismo guardado por parte del sindicato se va a despejar en octubre que serán las asambleas generales y donde supuestamente el trabajador con su voto libre, directo, secreto van a probar o rechazar la propuesta del aumento salarial. También trabajadores señalaron que al ser escalafonado el aumento a los únicos que perjudicaron es al trabajador porque solo recibirán una parte del aumento parcial salarial en los próximos cinco meses de agosto a diciembre 2023. Por lo tanto, su aumento completo comenzarán a aplicarlo partir del 2024.

Sección 11 sus líderes desinflados

Two.- En la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros, se ve que cada día que pasa por la edad están más desinflados, apagados, sin energía ni para mandar a sus secretarias a redactar su propio comunicado para darle a conocer a los trabajadores los avances, negociaciones de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y sus empantanados acuerdos con PEMEX, estos flojos mejor evitaron la fatiga y tomaron el oficio que giraron en la Sección 48 y la circularon por WhatsApp a todos los sindicalizados y de esta manera se enteraron de sus grandes logros sin dar a conocer nada relevante; en todos estos años nunca se había visto que Ramón Hernández Toledo, tomara un oficio emitido en otra sección para enterar a sus socios de algo tan importante como el Contrato Colectivo de Trabajo, será que a los ratones no le dio su cabecita para escribir su propia misiva.

Manuel Toledo Vera, según dicen está más preocupado por conservar el hueso y seguir fortaleciendo el equipo con Eleuterio de La Rosa y amarrar la próxima elección, estos angelitos se están moviendo sigilosamente a pesar de que todavía el ´Tío Moncho´ está vivito y coleando en la silla como secretario general, la ausencia del líder moral está siendo muy bien aprovechada por esta zopilotada que le quieren dar el madruguete. Hay que puntualizar que hasta el momento el trabajador petrolero no conoce de que trata el Contrato Colectivo que sometieron a revisión sus líderes, anteriormente Petróleos Mexicanos subía al ASISTE la información y el STPRM nacional a su página, ahora todo lo han tratado con mucho hermetismo ¿esconderán algo? Ya ven que eso no se les da ¡aja!

Claudia Balderas ´ya me vi´

Three.- Cuando se pensaba que se había visto todo, sale Claudia Balderas Espinosa, con bombos y platillos a decir que se inscribió para Coordinadora de los Comités para la Defensa de la Cuarta Trasformación en Veracruz. Qué valor de Claudia, como se atrevió, sabemos que después de Cuitláhuac García, el peor gobernador que ha tenido Veracruz, cualquiera puede tener la osadía de sentirse merecedor de ir por la gubernatura; pero Claudia siendo honestos no le alcanza la fuerza ni para medirse en la cuadra donde vivía en Allende.

Monreal Ávila, le dio cuerda, sabemos que al senador le gusta bromear, bailar, ser ocurrente, pero no debería jugar así con los jarochos, la gubernatura de Veracruz es algo serio. Don Ricky tiene muy empoderada con sus ocurrencias a la senadora, él como jefe político sabe que lo más relevante que ha hecho en el Senado de la República, Claudia Balderas, es trasformar y estilizar su figura, no criticamos el súper retoque, por el contrario, hizo muy bien y se ve espectacular.

Ricardo Monreal, si tanto quiere ayudar a Claudia Balderas, mándela a Zacatecas con su hermano seguro tendrá un trabajo para ella en su gobierno. Hay que señalar que los medios de comunicación nunca han tratado de demeritar el trabajo de Claudia Balderas Espinosa, lo que pasa que no hay nada que destacar y resaltar en ese rubro, sus escándalos la rebasaron y solita sin que nadie la empujara se puso de pechito con sus alborotos, tuvo todo para triunfar, pero le ganó la ambición, soberbia y la traición siempre cobra factura. No hay plazo que no se cumpla y su periodo está en cuenta regresiva.

anaisabelcruzhernandea@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas