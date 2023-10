Pemex lanza trámite para vivienda

One.- Pemex deja fuera al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y dejará de mangonear los créditos de vivienda para el sindicalizado. Felices los trabajadores quienes recibieron la noticia vía correo electrónico junto con todos los formatos, solicitud que necesitan llenar para obtener su préstamo y comprar su casa en el 2023. Los interesados tienen hasta el 27 de octubre para mover el papeleo directo en PEMEX; la empresa una vez más restringe la intervención de los líderes sindicales quienes durante toda la vida condicionaban o vendían al mejor postor esta prestación que por ley le corresponde al sindicalizado.

En esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de las prestaciones que solicita un trabajador sindicalizado se hace directamente con la empresa de Petróleos Mexicanos, el Sindicato Petrolero en este sexenio dejó de ser el acicate y se le acabó la manipulación al petrolero quienes no tendrán que hacerle la barba a su secretario general, hacer méritos, limpiar el jardín, lavar camionetas de lujos, ser chofer, baña perros, cuidar niños, sirviente de la esposa, vigilantes y mandadero de las amantes, adiós al autoritarismo del líder charro, hasta hace poco muchos petroleros desempeñaron estas tareas con tal de agradar al jefe, obtener su bendición y recibir un préstamo para casa.

Requisitos para la vivienda

Two.-Aquí les van los requisitos que marca la cláusula 154 del Contrato Colectivo de Trabajo artículo 76, donde PEMEX autoriza al personal de confianza y sindicalizado que no haya usado la prestación de vivienda en ninguna modalidad, préstamo de garantía hipotecaria mediante una institución Bancaria. Primero, llenar formato CH1 y firmar, ser trabajador de planta; segundo, acreditar antigüedad en la empresa mínimo dos años; tercero, no haber hecho uso de ninguna de las prestaciones de vivienda; cuarto, tener menos de 62 años; quinto, haber presentado la declaración de modificación patrimonial 2023; sexto tener prestaciones suficientes para cubrir el monto del préstamo y que el trabajador tenga capacidad de pago en su nómina.

Presentar copias de Contrato definitivo, dos recibos de pago, credencial del Sistema de Identificación Institucional Única (SIIU), copias ambos lados de la credencial de elector o pasaporte vigente; acta de nacimiento, acta de matrimonio o divorcio, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 2 meses, constancia de RFC, CURP del trabajador y cónyuge, toda la papelería requerida en dos juegos ordenados como se indica. PEMEX está soltando las prestaciones, ojalá pronto pongan manos a la obra con el mantenimiento de sus plantas, provean de nuevos uniformes, zapatos de trabajo y herramientas que necesitan en sus centros de trabajo la mayoría de los petroleros quienes tienen varios años que no les dan pero ni agua y el STPRM calladito, cuidando sus propios intereses para no desaparecer del mapa sindical, mientras el trabajador viste todo remendado y con las chompas todas descoloridas, en pocas palabras bien harapientos.

¿Cuitláhuac para qué endeudó Veracruz?

Three.- ¿Cuitláhuac García Jiménez, para que endeudó Veracruz? ¿Alguien sabe? Hasta el momento ningún veracruzano sabe, ni sabrá dijera ‘Don tío Filito’ para que fueron los préstamos y las millonadas que el mandatario pidió a bancos y otras dependencias que lo ponen en la historia como el peor gobierno y el gobernador que hasta el 2040 dejó endeudado a Veracruz, superando por mucho al exgobernador Miguel Alemán.

Los veracruzanos no se explican en qué y para qué tantos millones de pesos pidió Cuitláhuac García, si en su gobierno no ha hecho ninguna obra relevante que justifique la millonada. Veracruz cuenta con las peores carreteras, no hay infraestructura, nada que lo justifique, solo unos cuantos tramos de carretera en el norte arreglados, al mandatario le valió que el Gobierno Federal esté levantando con el tren, el Corredor Interoceánico al Sur. Se pasaron de lanza y no detonaron la zona para que fuera atractiva para los inversionistas.

La inseguridad sigue a la alza, por donde se camine es deprimente la situación que presenta visualmente los principales municipios de Veracruz; estos años de gobierno se la han pasado dándole al ciudadano atole con el dedo, esta camada de funcionarios que conforman la administración son una vergüenza, llenos de cinismo, soberbia, corruptos, solapadores y cómplices de las raterías de los pasados gobiernos, con qué cara pretenden que la gente les vuelva a dar el voto cuando han sido pésimos gobernantes, no hicieron nada relevante en beneficio de los veracruzanos por eso la gente considera que Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes, en comparación a Cuitláhuac García y cofradía resultaron ser unos angelitos.

Fidel Herrera cuando menos hizo puentes y más puentes, algunos tan largos que siguen parados como grandes elefantes blancos que no te llevan a ningún lado, mientras este gobierno ni una piedra ha pegado. Perdón se olvidaba que, en Coatzacoalcos Eric Cisneros Burgos, hizo una magna obra, pintar de colores los edificios ‘M’ en el Malecón Costero, promover su imagen con su ‘negritud’ en espectaculares por todo el estado (cheque sarcasmo), ni la burla perdonó y todavía se vendió con los ciudadanos de Coatza con su falso interés y preocupación por la falta de obras en el municipio, cuando ellos están en el pinche poder y no gestionaron ni siquiera un ladrillo para el Sur. No te acabes Veracruz.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas