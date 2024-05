Orden de aprehensión trae Fernando Yunes Márquez

ONE.- Fernandito Yunes, uno de los retoños de Miguel Ángel Yunes Linares, anda perdido de las autoridades que según le giraron orden de aprehensión por fraude por más de 130 millones de pesos detectados por el ORFIS, cuando fue alcalde del ayuntamiento de Veracruz. Por eso salieron en conferencia los dos migueles a llorar y decir que traen persecución política, les cayó la voladora, la familia Yunes, al estilo duartista en 2017 crearon empresas fantasmas como Laynher Estevia SA de CV, quienes supuestamente le dio asesoría jurídica y contable, financiera en el periodo de Fernando Yunes y dicen los que saben que es la misma que está utilizando Patricia Lobeira en su reinado.

Fernando Yunes Márquez, no puso solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en el año 2020-2021, tres observaciones por un daño patrimonial de más de 130 millones de pesos, la creada empresa antes mencionada para fregarse el billete implemento un ´Plan Privado de Pensiones´. El ORFIS al parecer detectó nómina hechiza, misma que tal vez Paty Lobeira, siga utilizando y por eso al pedir datos de este asunto, los hizo perdidizos la actual alcaldesa de Veracruz, quien clasificó esa información Top Secret y no dará nombres de quienes fueron beneficiados con ese billete; son 21 transferencias millonarias que se hicieron a la empresa Laynher Estevia.

Esta es una de las tantas empresas que se dice tiene la familia Yunes, para mover el billete y disque estas oficinas operan desde la Ciudad de México. La cosa es que, hasta no ver, no creer, cuantas veces ha salido el ORFIS a señalar al ratón y resulta que al final no hacen nada, si llegaran a concretar la acción legal de Fernando Yunes, antes que llegue a la curul, sin duda éste sería el pez más gordo que han atrapado desde que se recuerda en la historia de este órgano fiscalizador. Porque la mayoría de alcaldes ratones los dejan libres como el viento y pura morralla agarran.

Gabriel Rivera, este viernes levantará la mano a Bahena

Two.- Con el desistimiento y levantada de mano que le va a dar Gabriel Ángel Rivera Cerdán, a José Bahena, este viernes en una conferencia que se va a realizar en la sede del PAN, Bahena, es el candidato ungido a la Diputación Local Rural Coatzacoalcos ll, los protagonistas de este zafarrancho según dicen quedaron en santa paz y quedaron atrás los dimes y diretes entre las dos corrientes políticas, que si hubo dinero de por medio, ellos dicen que no, pero uno nunca sabe la realidad de las cosas.

Quien ha de estar tronándose los dedos es Enoch Castellanos Férez, quien metió como calzador de zapatos a la candidatura a Bahena, dejando a un lado a los auténticos panistas de Coatzacoalcos. Marko Cortés, amigo de Enoch dicen que le puso un ultimátum "A ver cómo le hace, pero el gordito Bahena tiene que ganar la elección", según le dijo su amigocho en tono serio. La cosa es que está en chino que José Bahena pueda ganar y jalar votos para el PRIAN cuando nadie lo conoce y menos en el área rural donde le toca hacer campaña, ahora sí a sudar se ha dicho, ya no tiene ningún pretexto para quedarse sentado en los restaurantes de la ciudad viendo pasar la mosca. Se le complicó a Enoch Castellanos, nadie ve ganador a su candidato y a ver que cuentas y cuento le va a decir a Marko Cortés, cuando pierda su caballo percherón el 2 de junio.

Joaquín Caballero, el caballero sin vergüenza

Three.- Como se le ocurre a Joaquín Caballero Rosiñol, andar en las colonias pidiendo el voto para el partido verde que ahora liderea, que poca vergüenza tiene y más en esta época de gran escases de agua en todo Coatzacoalcos y es cuando más le han de recordar sus orígenes y la agarrada de tontos de los 30 pozos que según hizo para este tiempo de estiaje, pozos que costaron más de 50 millones de pesos.

Joaquín, lo pueden ver haciendo bulto en las colonias, llegando a los hogares de los ciudadanos, hablándoles de política, mientras no hay agua en sus hogares, que descaro, Caballero, mejor que se quede en su casa, suelte el hueso, la presencia de él y su gente en las caminatas de los candidatos de MORENA, genera molestia y repulsión, dirá misa quien lo protege, pero esa es la verdad, visualmente le hace mucho daño a las campañas. La reputación de Caballero Rosiñol y quienes lo acompañan, está por los suelos y más ahorita que no hay agua en la ciudad y recuerda la ciudadanía los pozos hechizos que anunció con bombos y platillo.