Encuestas serias dan 30 puntos de ventaja a Rocío Nahle

One.- A pesar que el ‘Clan Yunes’ dicen que hay empate técnico y se atreven a asegurar que el candidato del PRIAN Pepe Yunes, rebasó a Rocío Nahle García candidata de Morena; como dice Lupita D’alessio ‘Es una vulgar y estúpida mentira’ como toda la campaña que ha hecho esta plebe con su guerra sucia; encuestadores serios como Roy Campos presidente de consulta Mitofsky, Rodrigo Galván, en entrevista dicen que Nahle García lleva una ventaja de 30 puntos arriba contra Yunes Zorrilla, que por más que aletea no más no ha podido conectar con el electorado por pertenecer a los corruptos priistas.

“Yo estoy viendo muchos puntos de diferencias 22 en Morelos y más de 30 en Veracruz a favor de Morena, el estatus en los estados no va a cambiar en ningún lado, solo en Yucatán” señaló Rodrigo Galván de las Heras Demotecnia.

“De Veracruz yo te podría decir ¿dónde está la información para pensar que está cerrada la elección?, no hay ninguna encuesta en vivienda que diga que está cerrada la elección, ninguna; yo creo que Morena mantendrá las seis gubernaturas que gobierna y se van a quedar de 6 a 7 gubernaturas” puntualizó Roy Campos.

La gente en Veracruz, sigue apostándole a Morena el partido que les garantiza que van a seguir y no les van a quitar los programas sociales, los ciudadanos no le creen al PRIAN, saben perfectamente que ellos votaron en contra de todos los beneficios que ahora reciben. El domingo como bien lo dijimos lo único que demostraron los del PRIAN, que nunca van a gobernar con austeridad y que quieren recobrar sus privilegios, quienes asistieron a la parodia son personajes impresentables que representa la escoria de este país; Alito Moreno, Jesús Zambrano, Santiago Creel, Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez, Marcelo Montiel Montiel y su pandilla entre otros indeseables. El 2 de junio Rocío Nahle les va a ganar a todos los Ratatouille del PRIAN. Esto ya está cantado.

Eva Cadena señala a Miguel Ángel de los videos

Two.- Miguel Ángel Yunes Linares, mucho lo tachan como un hombre perverso, que no le importa pisotear a quien se le ponga enfrente con tal de lograr su cometido, durante muchos años Eva Cadena guardó silencio pero al ver que el exgobernador en estos momentos de campaña la vuelve a reciclar y a exhibir en sus conferencias para lavar su imagen de ratón, no le quedó de otra que hablar y contar su verdad. Tomamos una parte de su extensa carta aclaratoria.

“El día 6 de mayo del presente año, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y hoy candidato suplente al Senado, convocó a rueda de prensa, en la cual hace referencia al caso que viví en el año 2017 y cuya carpeta de investigación quedó abierta en la FEPADE. Ese mismo material, ha sido utilizado durante las conferencias convocadas por el candidato de la Alianza PRI, PAN, PRD tituladas: “EL PLAN C DE MORENA” mismas que realizaron durante la actual campaña política en diferentes puntos del estado de Veracruz.

En abril de 2017, fui víctima de una cobarde trampa, acusada con base a mentiras y con videos editados, me investigó la FEPADE, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Fiscalización del INE entre otras.

Me promovieron dos juicios políticos, y aunque no tenían elementos jurídicos sólidos me desaforaron y enfrenté 10 meses de investigaciones de frente, demostré con expertos como aquellos videos publicados por el Universal fueron editados y puestos a modo con el fin de descarrilar la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pensé dejar atrás todo esto, sin embargo, es precisamente quien lo orquestó (ósea Yunes Linares) quien lo trae a la escena pública de manera dolosa, violentando nuevamente mi persona y revictimizando un tema ya juzgado para mí. Cuando se publicó el segundo video recuerdo bien llamarle al entonces secretario de Gobierno Rogelio Franco y pedirle que pararan el linchamiento, él claro, dijo no saber nada y me citó en su casa en Monte Magno, ahí me habló de mi fuero constitucional y me hizo un enlace vía Face time con el entonces gobernador (Miguel Ángel Yunes), ahí me pidió el favor de que yo dijera que el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, había recibido ese dinero. Yo me negué y claro vino la instrucción de desafuero al Congreso y el linchamiento”. Según Eva la amenazaron y como ya habían golpeado a su personal e intimidado a su hijo no le quedó más remedio que hacer la instrucción de Yunes Linares, quien ahora que anda de candidato la traiciona y la exhibe, su enemigo siempre estuvo junto a ella.

Miguel Ángel Yunes promovió guerra sucia contra AMLO

Three.- Todo lo expresado y aclarado ahora por Eva Cadena, permite ver de qué es capaz Miguel Ángel Yunes Linares, para ganar una elección, planeó con su colaboradores Claudia Liliana López Benítez, coordinadora regional de la SEP, quien es la mujer que sale en el video, el delegado de Educación Enrique Pérez Rodríguez, armaron junto con el exgobernador el complot para perjudicar en su candidatura a Andrés Manuel López Obrador, con la supuestamente recaudación de dinero que supuestamente hizo Eva Cadena, para su campaña y ahora fue desmentido en su carta aclaratoria y señala a Yunes Linares de este complot.

Miguel Ángel Yunes, esta es su calidad moral que carga y en esta campaña ha usado el mismo método de denostar y desprestigiar vía su patiño Castagné a Rocío Nahle García, quien ha aguantado la embestida de los ataques orquestados por el ‘Clan de los Yunes’. AMLO siempre tuvo la razón de que había sido un montaje planeado por Miguel Ángel Yunes linares, después de casi siete años la verdad salió a relucir y una vez más el ‘Choleño’ se le cae la máscara de la perversión.