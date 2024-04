Juzgado de Primera Instancia lo van a trasladar a Veracruz

Vaya trastada que va a ejecutar la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien va a quitar el Juzgado Segundo de Primera Instancia y como primera opción lo va a mandar al edificio donde hace muchos años fue el reclusorio y que ahora se encuentra abandonado y en pésimas condiciones. Esto según lo dicho por el secretario particular David Cerdeña Ortega, el Pepe Grillo, la mano que mece la cuna y que tiene todo el poder adentro que hasta se da el lujo de tener su bar en sus oficinas para hacer ´party´, desestresarse, lo que ya provocó que uno de sus compañeros de juerga, saliera del lugar hasta las chanclas de borracho y chocara una camioneta con logos de la dependencia, no pasó a mayores porque Cerdeña le hizo el paro.

David Cerdeña, es quien maneja todo el poder dentro y fuera de esas oficinas y quien decide lo que se hace y no, todo por la cercanísima relación que tiene con la presidenta Lisbeth Aurelia. Este ´pájaro de cuentas´ muy quitado de la pena sin decir agua va, dice que van a cambiar el Juzgado de Primera Instancia de lugar, para después desaparecerlo y mandarlo a Veracruz. El pretexto del "Pepe Grillo" del Cerdeña Ortega es que no tienen dinero. Este año doña Aurelia pidió un millonario presupuesto para cubrir todas las prestaciones, viáticos de viajes y gastos disque para operar las oficinas.

La verdad es que no tienen abuela, estos funcionarios que se dedican a la disque impartición de justicia, como se les ocurre quitar el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatzacoalcos. Estas oficinas atienden a las personas que en su mayoría son humildes y por desgracia tienen un familiar en la cárcel. Esta gente pobre, escuchen bien pobre, no tienen dinero para pagar un abogado, no están tomando en cuenta ese detalle, les quitaron su única opción que tenían al tener un defensor de oficio permanente. Escuchen bien, hay personas encerradas que sus delitos son menores y tienen años que no han podido salir del tambo porque no tienen una defensa y seguimiento rápido de sus casos. Envían, cada San Juan, a un abogado de San Andrés, que hace su visita de doctor, checa los expedientes, les da el avionazo y hasta nuevo aviso regresa.

Quienes deberían de apretarse el cinturón y bajarle a sus gastos, bonos y todo el dispendio que tienen en esas oficinas de Xalapa, son ustedes, no sabemos cuánto gana doña Lisbeth Aurelia. La anterior presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Isabel Romero, su salario base era 182 mil pesos y más todas las prestaciones que les dan por calentar la silla, se iba bien cargada mensualmente y además la llave del cajón siempre está a su disposición. Se sabe que el círculo que rodea a la actual presidenta no carece de nada, todos estos funcionarios como están a todo dar disfrutando las mieles del poder, no les importa la suerte que corren muchos que están en la cárcel. La soberbia que les da el cargo los ha vuelto insensibles e inhumanos con ese pueblo que tanto defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno y lo voy escribir con letras grandes, han sido ´PRIMERO SON LOS POBRES´.

Que inconscientes son al pretender instalar en Veracruz, el Juzgado Segundo de Primera Instancia, saben perfectamente ustedes que la mayoría de las personas que van a esa oficina son personas muy humildes que no van a poder pagar un viaje hasta Veracruz, para ir a checar y darle seguimiento a los casos de sus presos. Con esta medida que quieren tomar solo están perjudicando más a quienes están encerrados, que tardarán años en salir de la cárcel; sin sentencia ya los condenaron en el bote por toda la eternidad.

Señora presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez, sabemos que la reata se revienta por lo más delgado, pero no le parece que se han pasado de tueste con la gente del sur en especial con Coatzacoalcos. Han quitado juzgados, dejaron sin defensor de oficio permanente el juzgado, las oficinas por la falta de mantenimiento se están cayendo a pedazos. En su reciente visita ojalá se hubiera dado una vueltecita por los baños para que constatara con sus propios ojos las pésimas condiciones en que se encuentran y que para rematar no cuentan con agua y apestan. Sus antecesoras tampoco hicieron nada, y también jalaron la cuerda, quitaron juzgados por todos lados, despidieron personal. Algunos ilusos tuvieron en su momento la esperanza con Edel Álvarez Peña, que como aquí construyó su carrera política, tesorero, alcalde, perdió diputación, en esta tierra nació económicamente hablando, pero por lo visto el señor siguió su camino sin ver atrás, pegándole al gordo con su amigo Miguel Ángel Yunes Linares, quien lo puso de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz; ahí coronó Álvarez Peña y levantó hasta el piso del lugar. Los defensores de la justicia sureña juraban que Edel si construiría una ciudad judicial en Coatza y tómala ´Barbón´ no hizo nada, por el contrario subió los moches según dicen algunos jueces. Señora presidenta deje su afán de seguir perjudicando la impartición de justicia en Coatzacoalcos, por si no lo sabe o ya se le olvidó, gracias a la alta votación que se tuvo aquí en el Sur, su grupo ganó y por eso usted hoy está sentada y todo su staff de aduladores en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Que no le agarre Alzheimer.