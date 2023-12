El 11 de diciembre pagarán aguinaldo a petroleros

Diciembre 01, 2023, 07:03 a.m.

Por: Ana Isabel Cruz Hernández Fecha: Diciembre 01, 2023, 07:03 a.m.

One.- Como si estuvieran tan bien los petroleros en sus ánimos, mentes perversas circulan noticias falsas en las redes sociales de que PEMEX no les pagaría en diciembre su respectivo aguinaldo y que sería hasta febrero que cubriría el pago. No se sabe de dónde salió y mucho menos cual es el fin de difundir estas mentiras que solo desestabilizan la tranquilidad de miles de trabajadores.

La empresa de Petroleros Mexicanos, a través de su cuenta oficial llama a los trabajadores petroleros a no hacer caso de la información falsa que circulan en las redes sociales. El proceso de aguinaldo y fondo de ahorro 2023, está en la ventana en tiempo de procesamiento y programación del 1 al 5 de diciembre y el depósito del aguinaldo será el 11 de diciembre. Así que no se alboroten, tranquilos, si van a tener su billete en sus cuentas, la familia petrolera si van a festejar las fiestas decembrinas.

Petroleros ya cobraron retroactivo en PEMEX

Two.- Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ya les fue pagado por la empresa de Petróleos Mexicanos (PEMEX), su retroactivo del 4.6 por ciento que desde el mes de agosto les debía, el otro aumento del 1.38 por ciento restante se les aplicará del primero de enero al 31 de julio 2024.

Debido a que los trabajadores no tomaron ninguna postura de oposición y la mayoría estuvo de acuerdo con el pacto que hizo la cúpula sindical con PEMEX, el Contrato Colectivo de Trabajo, sin mayor problema fue registrado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En el documento que se entregó y estando el patrón y trabajador de acuerdo, modificaron la cláusula 119, viáticos al personal en movilizaciones temporales y jubilados que deben ser atendidos fuera de su centro de trabajo quedando en 617 pesos con 50 centavos.

Si algún trabajador petrolero le interesa saber más afondo las negociaciones y sus prestaciones de su Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa de PEMEX, en la página www.pemex.com, ahí encontrarán todos los aumentos que les otorgaron y el porcentaje aumentado en cada prestación a la que tienen derecho.

Carlos Velasco y Rolando Quevedo reciben homenaje

Three.- Don Carlos Velasco Jara y Rolando Quevedo Lara, recibirán este viernes un reconocimiento a sus trayectorias periodísticas y que mejor que un conversatorio para conocer más de cerca sus carreras profesionales. Don Carlos Velasco Jara, tiene más de 50 años escribiendo la noticia en su prestigiada columna ´Güiri Güiri Político´ y como ha avanzado la tecnología Don Carlos no se ha quedado quieto y se ha modernizado y ahora desde sus redes sociales comenta el acontecer de la noticia de la región, estatal y nacional.

Rolando Quevedo Lara, sigue vigente escribiendo su columna de ´Primera Mano´; estos dos grandes periodistas aún se les recuerda en la redacción de esta casa editorial, escribiendo su propia historia, anécdotas de esas tardes en la redacción, donde se podía escuchar el tecleo y timbrar de las máquinas de escribir, cuántas risas de las cosas chuscas contadas por Juan Luis Aguilar, Guillermo Cerecedo, interesantes pláticas con su respectivo café caliente, acompañado del cigarrillo y en la quincena ahí si se veían las buenas bebidas de la Cantina ´Las Fuentes´ que se encontraba atravesando la calle del Diario del Istmo.

Es muy acertado que se distinga y se reconozca en vida a los grandes periodistas que todavía siguen difundiendo la noticia en la región y que han formado parte de la historia del sur de Veracruz y que siempre serán recordados. María Elvira Santamaría, Jesús Hernández Tea, Cecilia Bocanegra, Don Ernesto Malpica, Virginia Mejía, Luis Alberto Ponce, Gerardo Enriquez Aburto, Mario Zepeda, Fidel Arévalo Chapuz, Gilberto López Chión, Miguel Eduardo Jiménez, Carlos Heredia, Juan Antonio Valencia, entre otros destacados del medio periodístico. Felicidades a Rolando Quevedo Lara y Don Carlos Velasco Jara.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas