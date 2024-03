Claudia Sheinbaum apoya a PEMEX y trabajadores petroleros

One.- La candidata presidencial de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, visitará este domingo 17 de marzo Minatitlán y Coatzacoalcos, donde tendrá un magno evento con la clase petrolera donde seguramente les va a reiterar su posición de que en su Gobierno no habrá ningún cierre de refinería y que por el contrario va a seguir consolidando el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le apostó al rescate de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Miles de trabajadores darán la bienvenida a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, en el Parque de Beisbol 18 de Marzo, en la vecina ciudad. Ricardo Aldana y sus 36 líderes sindicales con esta muestra de apoyo a Sheinbaum Pardo, enviarán fuerte mensaje desde Minatitlán, que el gremio petrolero se la va a jugar con la morenista.

Hacen muy bien los petroleros de direccionar su apoyo a Claudia Sheinbaum quien es la única que les garantiza no cerrar refinerías y mucho menos dejar sin empleo a más de 20 mil trabajadores de ese sector, por el contrario, va a modernizar las plantas petroleras para evitar contaminación. La ´Pega Chicles´ de Xóchitl Gálvez ya boqueó que va a cerrar refinerías, que bueno que sacó el cobre antes de tiempo y dejó ver que los neoliberales a través de ella solo quieren privatizar y vender PEMEX, sin importarles que muchos mexicanos perderían sus empleos y sus familias estarían en total desamparo; la oposición muestra una vez más cuál es su verdadero interés para ganar esta elección, su propósito es seguir robando y entregando la soberanía del país al mejor postor; hay que agradecerle a la ´Pega Chicles´ que destapara la cloaca de que pretenden hacer con PEMEX y sus refinerías; pero como dijera AMLO ´Lo que dice mi dedito´ no se va a poder, porque el pueblo de México es mucha pieza. Claudia Sheinbaum es la única candidata que garantiza el crecimiento y estabilidad de la empresa de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

En su visita Claudia Sheinbaum Pardo y Rocío Nahle, tendrán una rueda de prensa el domingo a las 9 de la mañana en Coatzacoalcos, después se trasladarán a Minatitlán y rematarán su gira en Coatzacoalcos en el Parque Independencia, donde militantes y simpatizantes de las morenistas les refrendaran su apoyo.

Grupos de Morena tendrán que demostrar el ´Power´

Two.- Con la visita a Coatzacoalcos de la candidata a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum Pardo y Rocío Nahle García a la gubernatura, ahora es cuando tendrán que meter toda la carne al asador los grupos de Morena en el Sur; a ver ´Si como roncan duermen´, tendrán que dejar la simulación y ponerse a trabajar sus municipios para trasladar a su gente al evento. No hagan como en las anteriores reuniones masivas que han tenido los candidatos, donde esos influyentes morenistas que están sentados en el hueso, solo llegan con el chofer, no les queda dar ningún pretexto porque es la prueba de fuego para que muestren su verdadero Power y para que después no den pena ajena atrás de la valla.

Todos esos que se han sentado y tomado la foto con la candidata en el restaurante, es hora que le demuestren que si han trabajado las colonias y sus municipios, no les conviene salir con su ´domingo siete´, esperemos que no se confíen que los de Xalapa les van hacer el caldo gordo otra vez en Coatzacoalcos como sucedió en eventos pasados; es tiempo de que cada grupo muestre su verdadera fortaleza, no se vale que sigan nadando de a muertito y haciéndole creer a los candidatos que traen mucha gente apoyándolos. Por el momento nos vamos a reservar sus nombres, hay quienes han provocado tantos problemas en sus municipios y a pesar de la tempestad no han aprendido nada para evitar los problemas con la ciudadanía.

Afortunadamente el pueblo sigue confiando en el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no va en la boleta, la multitud lo respalda para que gane la elección Claudia Sheinbaum quien continuará con su legado y la trasformación de México.

El Gersaín Hidalgo se quedó chiflando en la loma

Three.- Los partidos de MORENA, PT y PVEM, se sentaron el miércoles para ponerse de acuerdo en el OPLE con el reparto de candidaturas a la diputación Local, Coatzacoalcos I y II, es de MORENA, lo que quiere decir que van en coalición en este distrito y su candidato es Miguel Pintos Guillen. El PT se la va jugar con su candidato en Misantla, Coatepec, Zongolica y Santiago Tuxtla.

Todos estos acuerdos fueron ratificados por el OPLE y en el caso de Álamo y Boca del Río, cada partido postulará su candidato independiente. Lo que quiere decir que Gersaín Hidalgo Cruz, quedó chiflando en la loma y fuera de la jugada del PT y no será candidato a la diputación local por Coatzacoalcos, confirmándose que este Distrito 29 es territorio de Morena.

El líder del SUEM, tendrá que ver de qué otra manera se cuela en la coalición ´Sigamos Haciendo Historia´ o de una vez ya se descara y se va a apoyar a sus aliados los Yunes azules, ya ven que al Gersa, no le es difícil traicionar y más cuando las cosas no salen como las tiene planeadas. Dicen los que saben más de cerca de este asunto que el Coordinador de la Comisión del Partido del Trabajo (PT) Vicente Aguilar, confirmó lo que arriba se escribió que ellos en Coatzacoalcos no van a postular candidatos y van en Coalición con Morena. Hizo bien don Vicente, para que complicársela cuando tienen mucho más que ganar; lo que quiere decir que Miguel Pintos Guillen es el bueno.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas