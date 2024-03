Chiquiyunes se ríe, pero la carpeta azul está viva

One.- Aunque Miguel Ángel Yunes Márquez ´El Chiquiyunes´, se burla y grita a los cuatro vientos que la ´carpeta azul´ no existe que son puras mentiras lanzadas en contra de ellos; se le avisa que sí existen, sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado en reiteradas ocasiones en sus mañaneras la carpeta azul, es porque tiene ´Todos los pelos de la burra en la mano´. Por eso mejor deberían serenarse y no llamarlo mentiroso.

Los monarcas de Veracruz, son los mentirosos y Chiquiyunes, habla con tanta seguridad porque piensa que el amigo íntimo de su padre quien está aplastado en la Fiscalía General de la República, seguirá protegiéndolos y guardando en el congelador la carpeta azul; misma que tendrá que sacar porque la reputación del presidente Andrés Manuel López Obrador, está en juego, los ´Yunes´ esa va ser su táctica para limpiar su imagen de corruptos que traen, ya verán que todos sus discursos lanzados van a ir en contra del Presidente y seguirán diciendo que no existen delitos en contra de ellos.

En esta elección dejarán fuera a Javier Duarte, al exgobernador ya le sacaron toda la raja que pudieron para empoderarse y ganar las pasadas elecciones; ahorita la estrategia de los Yunes es despotricar en contra del Presidente y de esta manera tratar de revertir y desmentir la imagen de corruptos que traen cargando a cuestas. Miguel Ángel Yunes Linares, meterse de suplente no le dio el resultado que ellos esperaban, la gente los ve como unos vulgares, ambiciosos, que como dijera Fidel Herrera, ´No tienen llenadera´, les salió mal su cálculo que los veracruzanos verían con agrado que el viejón Yunes, participara, pero no, la mayoría habla del desencanto y que con esta jugada mostraron el cobre, para convertirse en la monarquía de Veracruz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que está bien informado y sí dijo que existe la carpeta azul de Yunes, es porque es verdad y tendrá que ser descongelada por el amigo del ´Viejón Yunes´ porque no se puede permitir que ´Los Yunes´ sigan diciéndole al mandatario mentiroso en sus tertulias que traen por Veracruz. Así que los Yunes pongan sus barbas a remojar y no sigan testereando al tigre tabasqueño, no vaya siendo que en una de esas tengan que salir huyendo del estado.

Eric Cisneros salvador de los Yunes

Two.- Cuitláhuac García, nunca debió perdonar a los Yunes y mucho menos dejarse mangonear por Eric Cisneros Burgos, quien dicen fue el operador de negociar el ´Perdón y Olvido´ a ´Los Yunes´, según cuenta la leyenda urbana que fueron varios millones que recibieron como pago para congelar los expedientes del saqueo, corrupción, todas las evidencias de enriquecimiento ilícito, daño a las arcas públicas del borrón y cuenta nueva, ahorita los Yunes, dándose baños de pureza por todo el estado. Mientras Eric Cisneros, desde su Facebook, riéndose de todo el pueblo de Veracruz, disfrutando y presumiendo descaradamente lo bien que se encuentra después de sus caminatas matutinas.

No se entiende porque el Gobernador sigue teniendo a la gente de Eric Cisneros en los puestos claves de su gobierno, en la Fiscalía General del Estado (FGE), Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública y de pilón echarle flores a Verónica Hernández, quien también es responsable de no haber actuado para darle seguimiento a las carpetas de los Yunes, se entiende que recibió órdenes de Eric, para darle carpetazo, para eso la puso, para que fuera su títere en esa dependencia. Consultando a expertos abogados señalan que los delitos de los Yunes prescribieron y se podrá decir misa de ellos, pero por lo tanto son blancas palomitas. Aunque otros afirman que con voluntad todavía los podrían refundir en ´Pacho Viejo´.

Eric Cisneros, no debería andar tan campante por el mundo, cuando ha sido una de las personas que más daño le ha hecho al partido de Morena en Veracruz, su deslealtad está más que exhibida y gracias al pacto de impunidad que hizo con los Yunes, hoy son candidatos al Senado y Cuitláhuac García, tendrá que aguantar todo el baño de estiércol que le está lanzando la monarquía yunista, ´Porque tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata´.

Que esperaba el gobernador que sus enemigos al final serían sus amigos, que iluso. Cuitláhuac recibirá el golpeteo de quienes siempre han sido sus enemigos; mientras Eric Cisneros, disfrutando su billete levantado, mangoneando a distancia a sus alfiles y reina que dejó clavados en el gobierno, dicen los que saben bien esta historia que nunca le importó la suerte que al final correría Cuitláhuac García y su gobierno. Eric Cisneros, es el gran traidor de la 4T en Veracruz.

Martha Fernández su exabrupto como candidata

Three.- Martha Fernández, candidata a la diputación federal de Fuerza Corazón por México, tuvo un exabrupto por no saber responder rápidamente sin titubear a los periodistas que tuvieron a bien entrevistarla en su arranque de campaña. No sabemos quién es su ´coach´ para jalarle las orejas y recordarle dos que tres letanías alvaradeñas, por dejarla sola sin prepararla para lo más elemental que es responder a la prensa en el pimpón de preguntas y respuestas, sabemos que la señora es una empresaria y no es política, pero si ya te vas a meter a mover el abanico, prepárate para no pasar un mal rato buscando quien te rescata, hizo el ridículo y la novatez quedó a flote. Martha desde hace varios meses sabía que ella iba ser la candidata, teniendo esa información, porque no se fue a preparar en el ajo de la política y la habladera que tiene que hacer en donde camine pidiendo el voto rumbo a la Diputación Federal, dinero le sobra para pagar a los mejores asesores para no derrapar de fea manera.

En Coatzacoalcos, se sabe muy bien quien fue el padrino que lanzó al ruedo a Martha y en lo único que se fijó es que él tenía que pagar favores por amistad y otorgar la candidatura sin analizar que había otros tiradores que podrían haber hecho mejor papel. A ver en los próximos días que pasa con la señora Martha Fernández, ojalá que no la dejen sola y la arropen para que no caiga en el ´Ay, pues, este, bueno´ y otras palabras para salir del paso. Su suplente es la doctora Zoila Balderas, ella como fue alcaldesa de Nanchital, se la sabe y puede en cualquier momento entrarle al quite.

Roberto Ramos Alor en su arranque

El candidato de Morena en su arranque de campaña en la pirámide, tendrá que cambiar su formato de discurso que trae, Roberto Ramos Alor, habla de más, cosas sin pie, ni cabeza, no aterriza, para dormir la siesta está bastante bien. Otra cosa que decirles que el pretexto en campañas es ´la austeridad republicana´ y con eso se escudan para no gastar ni siquiera en un bote de agua para darle a la gente que los acompaña, no es posible que después que les hacen el favor de ir a sus mítines, cargar las banderas, echarles porras, no les inviten ni una gota de agua, pinches marros que son, con el calor que hacía ese día, tengan respeto con los militantes, no creo que Ramos Alor, no tenga dinero para comprar unas planchas de agua; su coordinadora de campaña María Sandra Collins, esperemos que se ponga las pilas y no sea omisa con las personas que al final hacen la talacha en Morena para que sus candidatos lleguen al poder.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

