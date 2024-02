Amado Cruz va a resolver el problema del drenaje de Coatzacoalcos

One.- Amado Cruz Malpica está realizando obras que son necesarias para la ciudad y dice que va a resolver el problema del drenaje que fue instalado hace más de 40 años y que a estas alturas la obsoleta tubería está inservible y colapsada; la ciudadanía se ha visto afectada en sus hogares por el rebosamiento de las aguas negras en las principales avenidas de la ciudad.

El Alcalde en reciente entrevista en Voces en Libertad, habló de los problemas que tiene Coatzacoalcos en el drenaje, la carencia del agua y la inseguridad. Amado Cruz Malpica, expresó que las obras que van bajo del suelo no se ven, pero que es necesario que se realicen porque es mucha la problemática que existe con las aguas negras desparramadas en las calles y colonias de la ciudad.

Amado Cruz Malpica le tocó bailar con ‘la más fea’, porque todos los anteriores alcaldes fueron postergando el problema del drenaje que durante muchos años ha sido el talón de Aquiles de Coatzacoalcos, simplemente aplicaban remedios caseros y se iban a hacer obras que fueran visualmente a pantalla ‘pertinentes’ mientras por debajo de la tierra las cañerías seguían reventándose y ahorita estas son la consecuencia de que se tengan regadas por todos lados de la ciudad las pestilentes aguas negras.

Qué bien que Amado Cruz Malpica decidió salir a informar a la gente lo que está pasando con los problemas que existen en la ciudad y como está trabajando su administración para resolver lo del drenaje y la falta de agua, problemas añejos plenamente identificados que son urgentes de solucionar; no es bueno el silencio cuando tienen cosas que cacarear. Siendo derecha como la flecha, hay que decir que la mayoría de quienes estuvieron sentados en la silla del ayuntamiento sabían del problema que tenía el alcantarillado en las calles de Coatzacoalcos, las filtraciones que provocaban los hundimientos en losas, simplemente les valió ‘máuser’ y lo dejaron pasar, optaron por no meter dinero donde no se iban a ver sus grandes disque logros, su actuar e indiferencia lo está padeciendo la sociedad que se ha visto afectada con el encharcamiento de las aguas negras en las principales calles del centro y colonias.

Luis Gutiérrez sigue en su campaña

Two.- Luis Gutiérrez, sigue feliz en campaña sin importarle que cobra con la mano derecha como regidor en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, ninguno de los anotados para ir por la diputación se han separado del cargo, ahí desde sus oficinas están promocionándose, igual está haciendo Ángel Echevarría y los otros que se inscribieron quienes saben que fueron de rellenos porque hasta ahorita según sigue vigente Ramos Alor; muchos catalogan a estos regidores que ‘Primero muertos, que soltar el taco’.

Estos regidores de doble moral quieren que la gente en Coatzacoalcos pase desapercibido su detallito económico y se acogen al argumento que se vale cobrar y que no están obligados a renunciar a la chuleta; puede que tengan razón, pero por ética no deberían de besar y morder al mismo tiempo, según ellos es un honor estar con ‘Obrador’ pero no cumplen ni en una uña con los principios que pide el presidente en su actuar como servidores de la nación, bien pudieron hacer como Fox, pide su permiso y se van a hacer su circo y no que andan de madre ardiendo vendiéndose como honorables personas e incorruptibles y todos los halagos que se les ocurre encajarse en su persona y nada que ver, ese proceder arbitrario dice más que mil palabras.

Por otra parte, llama mucho la atención el dispendio de recursos con el que se está manejando el flamante ‘Lucho’, ¿Quién pompó? Banderitas, trípticos ¿Quién pompó? Basta con pasar por el malecón los fines de semana, ahí van a ver con su batucada, bailes y sus disque encantos fingidos del candidato del MC, saludando, sonriéndole hasta ‘al mejor amigo del hombre, el PERRO’ tratando de agradar y promocionar su imagen y para rematar todos los espectaculares resaltando sus atributos y cualidades esparcidos por varios puntos de la ciudad, esta publicidad tiene un costo alrededor de 30 a 40 mil pesos mensuales, como se puede apreciar Luis Gutiérrez, anda sobrado de lana, no tiene miseria como otros que dan lástima ajena, por eso muchos se preguntan ¿quién será el padrino mágico que suelta la lana? Y la otra ¿Habrá quienes le crean a estos vivales de la política dominguera?

Hay quienes se quedaron en el camino del PRI-PAN-PRD

Three.- El Dr. Alfredo Phinder Villalón a pesar de su larga trayectoria y ser un eterno candidato del PAN a cargos de elección popular, desgraciadamente mencionan que lo dejan nuevamente con la carabina al hombro y dicen que no fue elegido para ir como abanderado por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, a la diputación y quien fue elegido es nada menos que Agustín Bolaños Castillejos, el famoso ‘Tino Bolaños’, quien según todos los trucos, trae la bendición de quienes mandan en esos partidos y será quien se la juegue con los que salgan premiados en Morena. Los otros inscritos ni nombrarlos porque no salieron ni siquiera en la plática. Aunque las cosas no terminan hasta que sean oficiales y puede ser que con un milagro cambiaran y designaran de último momento al Dr. Phinder Villalón. Difícil panorama.

Por cierto la candidata por la Federal de la Coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Martha Fernández, es una joven totalmente desconocida ante el electorado, podrá ser la dueña del Grupo Roma, pero eso no basta para ganar una elección federal, el dinero es importante pero en este caso está por demás, lo mejor que puede hacer es no tirar sus millones en una campaña que de salida está perdida, lo mejor que puede hacer es terminar la construcción del monumental edificio que dejaron a medias y solo afea la vista del malecón. Zapatero a tu zapato.

Otra cosa que circula en la chismografía de Coatzacoalcos es que Tania Cruz Santos, era quien iba a volver a jugar la diputación federal, pero según dicen se le cayó porque la maestra Cruz Santos, desde hace mucho tiempo atrás se salió del huacal y por eso perdió la bendición desde las alturas y está catalogada como dice la canción ‘Falsa y Traicionera’, lo que sería la debacle de Tania, hasta ahí llegó políticamente hablando.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas