A Cuitláhuac y a Verónica no les interesan las víctimas, solo quieren seguir haciendo uso ilegal de una medida cautelar

Columna: Paulina Ríos

Agosto 11, 2023, 07:20 a.m.

Nos cuentan que lo que realmente sorprende a los estudiosos del derecho y abogados litigantes allá en el bello estado de Veracruz, es la ignorancia total de la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, quien en compañía del también ignorante gobernante Cuitláhuac García, de la Presidenta del Congreso, una tal Margarita Corro y de la tristemente presidenta del Poder Judicial Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se lanzó contra los jueces de distrito quienes dijo no escuchan a la fiscalía y echan abajo sus prisiones preventivas oficiosas y domiciliarias.

Es decir, la protegida del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, doña Verónica pretende de facto modificar la ley de amparo y que la manden a traer para dar su versión de los hechos sobre la persecución política y el abuso de autoridad en el que han incurrido de manera reiterada haciendo uso abusivo de la Prisión Preventiva.

Dicen los abogados que habría que pedirle a la fiscal que para iniciar lea y conozca la ley de amparo y en segundo momento lea y se ilustre un poco referente a las ultimas dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la prisión preventiva. Verónica no termina de entender el sistema penal acusatorio.

El tema es que -nos dicen- la señora fiscal continúa viendo a la prisión preventiva oficiosa como una sentencia anticipada y de su ignorancia contamina a Cuitláhuac García, quien tampoco le interesa leer e instruirse un poco en lugar de continuar atacando a los jueces de distrito de una manera tan vergonzosa y a la vez tan humillante.

Según Cuitláhuac y su fiscal, al concederse los amparos en favor de los solicitantes que han sido enviados a prisión preventiva oficiosa, las víctimas del delito quedan en estado de indefensión, lo cual es falso, pues como bien nos han dicho los juristas, la medida cautelar de prisión no permite ningún beneficio para las víctimas, pues la persona recluida continua como inocente en tanto no concluya el procedimiento y se dicte sentencia.

Es decir, la prisión preventiva en nada favorece a las víctimas, quienes únicamente pueden obtener justicia hasta que se dicta la sentencia. Que el presunto culpable este o no en libertad, es un asunto que en nada abona a las víctimas, pero el ignorante mandatario veracruzanos asegura que con el actuar de los jueces se les afecta directamente, hecho que nos dicen, es totalmente falso.

El gobierno de Cuitláhuac al lado de la fiscal Verónica se ha convertido en una admiración represora, que han hecho uso ilegal de la medida cautelar de la prisión preventiva como un mecanismo mediático para intentar mostrar los que nunca han podido hacer que es, procurar justicia e investigar de manera seria y profesional para que disminuyan los índices de impunidad, contrario a ello engañan a millones de veracruzanos.

Y es que, según su triste versión, es que entre más presuntos culpables -sin sentencia- estén en prisión, mayor eficacia mostraran. No hay nada mas falso que ello pues mientras con el respaldo del poder judicial de Veracruz, llevan a prisión a quien se le de la gana y ahí lo mantienen dos años, quien al final termina quedando en libertad, pues la incompetente fiscalía no logro demostrar su culpabilidad y las víctimas se quedan en las mismas o peor. A Cuitláhuac y a Verónica no le importan las víctimas, le importa seguir mintiendo y haciendo uso de una medida cautelar -en tota abuso de autoridad- como si se tratara de una sentencia.

