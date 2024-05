3 temas relevantes 3

En primer lugar deseo enviarles una calurosa felicitación a todas las mamás por festejarse ayer su día. Son ellas quienes tienen el mérito principal en la procreación de hijos. También son las primeras educadoras de los infantes y las forjadoras de quienes con el tiempo se convertirán en nuevos ciudadanos.

Por su labor y entrega a esta noble tarea, a veces incomprendida y poco valorada, la sociedad entera debe agradecerles a las mamás su trabajo, su dedicación y el empeño que le ponen a la enorme responsabilidad adquirida con generosidad de ser a la vez madres y maestras de sus hijos.

Para aquéllas mamás que ya no se encuentran entre nosotros, es momento de expresarles a través de un pensamiento y una oración nuestra gratitud por todo lo que de ellas recibimos. Los seres humanos tenemos una enorme deuda con nuestras madres, quienes arriesgaron su propia vida al darnos a luz y se esmeraron en alimentarnos, cuidarnos, educarnos, guiarnos, aconsejarnos y protegernos.

Considero que no existen palabras de gratitud suficientes para intentar compensar la enorme deuda que tenemos con nuestras madres.

Otro punto relevante a mencionar es el 2 de junio. La fecha ya está a la vuelta de la esquina. Ese día se definirá con nuestro voto el rumbo que seguirá el país en los próximos años. Confiamos en que aquéllos que usualmente no votan, despierten de su letargo, su conformismo y decidan participar. Esto sería un acto de congruencia y amor a México. Ya basta de quejarse todo el tiempo de la situación, porque nada cambiará si no votamos. Recordémoslo e invitemos a otros a participar. Motivémoslos con nuestro ejemplo. Ayudémoslos a que abran los ojos y cumplan con esta obligación cívica. No me parece justo que el legado que nos dejaron quienes en su momento sacrificaron no solo su libertad, sino hasta su vida para hacer de México un país libre y democrático, resulte menospreciado por quienes por indolencia y pereza deciden no votar.

Votemos con libertad, responsabilidad y sin presión alguna. Analicemos los perfiles, las propuestas, la experiencia, la honradez, la capacidad, la congruencia de cada quien y votemos por las opciones que consideremos mejores, para que sumando su liderazgo a nuestro trabajo saquemos entre todos a México adelante.

Por último quiero referirme a un acontecimiento poco conocido que resultó fundamental para la construcción de lo que hoy es nuestro país.

El 13 de mayo de 1524, es decir hace 500 años, desembarcaron en San Juan de Ulúa 12 misioneros franciscanos. Llegaron como los doce apóstoles con la enorme tarea de evangelizar a los habitantes de estas tierras. Para cumplir con ese propósito tenían que comunicarse con los indígenas, por lo que primero debieron aprender las diversas lenguas que aquí se hablaban. Este solo hecho ya es de por sí extraordinario y mostró la férrea voluntad de los misioneros, porque en esa época no había diccionarios, escuelas de idiomas, ni utilizaban los naturales una escritura como la actual.

Los frailes se preocuparon no solamente por la evangelización. También por enseñarles a los indígenas diversos oficios, a cultivar la tierra con mejores técnicas y sobre todo a leer y escribir. Fundaron con el tiempo hospitales, escuelas, asilos, conventos, iglesias y orfanatorios. Fueron además férreos defensores de los derechos de quienes aquí habitaban.

Los frailes con su trabajo y enorme vocación de servicio lograron darle cohesión a lo que hoy es nuestro país a través del idioma castellano, la cultura occidental y la religión católica. Con esos tres pilares fundamentales, las diversas tribus dispersas y enfrentadas entre sí, que habitaban en lo que hoy es México, que además hablaban diferentes idiomas y adoraban a dioses distintos terminaron con el tiempo uniéndose, conviviendo en paz, fundiéndose e integrándose a lo que hoy es la nación mexicana.

Nuestra gratitud hacia quienes llegaron a servir y no a servirse, a quienes vinieron a trabajar y a predicar con el ejemplo, porque posiblemente México no existiría hoy como nación sin la labor de personas tan nobles y generosas como fueron los frailes franciscanos.

¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana.