3 razones hacen a la industria de la masa y la tortilla, la más importante del país

Noviembre 04, 2023, 07:00 a.m.

Por: Rafael García Anaya Fecha: Noviembre 04, 2023, 07:00 a.m.

Al estar leyendo como todos los días mi periódico el IMAGEN DE VERACRUZ, me interesaron las declaraciones del Consejo Nacional dela Tortilla, recordé cuando Don Fidel Velázquez Sánchez, líder máximo de la C.T.M., me platicó que antes de haber sido lechero, situación desde la que se sabe que inició su histórica vida sindical, nunca se supo que antes él había participado en la industria de la Masa y la Tortilla, razón por la que le preocupaba el retraso de 50 años en lo técnico, administrativo y operativo de esta industria, la cual consideraba la más importante del país, incluso, ante PEMEX, C.F.E Y TELMEX.

Me preguntó si sabía la causa de tan interesante consideración y me pidió le explicara, como no tenía idea de tal concepto, tuve que ponerme a estudiar desde el origen del maíz en nuestra historia, encontrando 3 razones:

Es la industria que mueve el producto alimenticio de todos los hogares de la población nacional, en cuya comercialización todo se mueve en efectivo, siendo factor importante en el manejo diario del dinero en efectivo delpaís. Es la industria que con menor inversión, crea un mayor numero de empleos directos e indirectos. Es la industria que tiene importante nivel de utilidad, en la operación y comercialización de su producto.

Considerando que disponía de actitud y capacidad para recuperar el retraso en que se encontraba la industria, me designó la dirección de una organización de esta especialidad, que abarcó 6 municipios del estado de México con la central en Netzahualcóyotl, diversas delegaciones en el Distrito Federal, así como en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero.

Organizamos una empresa social en 1989, cuya función primordial era establecer un abasto directo de gas y maíz, con el propósito de eliminar el intermediarismo y reducir los costos de producción, organizando con éxito subastas con los productores de maíz en el Estado de México, Morelos y Tlaxcala, después con el supuesto apoyo de la SEDARPA, siendo su titular, Ramón Ferrari Pardiño, iniciamos en Tierra Blanca, Ver. un programa en sociedad con 4 productores de maíz, 3 pequeños propietarios y un ejidatario, en 200 hectáreas, en el cual nosotros poníamos el capital de inversión de insumos y trabajadores y ellos solo ponían sus tierras y nosotros la acondicionábamos para la siembra, compraríamos nosotros toda la producción, pagando un precio mas elevado del que corría en ese momento.

Incluso con SEDARPA instalamos 6 tortillerías en Veracruz y Boca del Rio, pagando ellos 3 y nosotros 3, con el propósito de que operaran con el maíz que nosotros le venderíamos, controlando así el precio de la tortilla.

PERO en la producción de maíz en sociedad fuimos abandonados en el apoyo de SEDARPA, no obstante que los industriales inversionistas del Estado de México vinieron a vigilar los sembradíos y felices comprobaron que sus cultivos darían hasta, 7-5 toneladas/hectárea, con 2 Ingenieros Agrónomos contratados, uno mexicano y otro alemán, PERO, implicados con los dueños de la tierra prefirieron elotear el centro de la milpa y solo dejaron una cosecha de 1.5 toneladas/hectárea en la periferia para que no se notara el robo.

Fracasó el programa que intentaba establecer un enlace coordinado entre Productores, comercializadores y usuarios, por la cultura ambiciosa de algunos, pero no se debe dejar de intentar haciendo participe a las autoridades competentes, con su apoyo tecnológico y control de la legalidad, CLARO QUE SI SE PUEDE BAJAR EL COSTO DE LA PRODUCCION Y CONSECUENTE CONMERCIALIZACION. Es una vergüenza que en otros países esta industria funcione exitosamente, por ejemplo, la TIA (Tortilla Industry Asociation, que opera en Monterrey NIL).

