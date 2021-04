Tendrán un ´Gallo´ que los defenderá: Christopher Santos

Aunque la constante de Movimiento Ciudadano (MC) es el escaso apoyo de recursos para sus candidatos, Christopher Alan Santos Castillo, quien aspira a la Diputación Federal del Distrito XI, descartó que esto no le afectará, pues tendrá aportaciones, cuya procedencia son de ´amigos´, asegurando que de ganar donará el 50% de su salario, descartando que su pasado priista le afecte.

"Yo fui funcionario, orgullosamente funcionario, atendí dos oficinas, en las cuales la gente me puede señalar únicamente de atención pública, pero jamás me van a poder señalar de ratero o de haber hecho algún mal manejo de mi oficina... Christopher es un hombre de proyectos", señaló Santos Castillo.

Santos Castillo comentó que no sólo representará a los ciudadanos en general, sino a todos los que fueron afectados por la crisis económica y la pandemia, como lo son los empresarios, responsabilizando de ellos al actual régimen.

"Yo traigo el ánimo bien puesto, traigo los tenis nuevecitos, me van a dar para los 60 para caminar en la ciudad... seremos la mejor opción, porque de entrada Coatzacoalcos con nosotros ya ganó, es una opción libre, una opción sin compromisos...por eso les digo que yo quiero ´Ser su Gallo´...la ciudadanía no quiere más de lo que están gobernado, esa es nuestra ventaja", mencionó Christopher Santos.

El también activista y presidente de la asociación civil Tierra Verde indicó que rebasarán a los demás contendientes, resaltando que sus seguidores no son gente acarreada, reconociendo que la pandemia por Coronavirus se hará una campaña responsable.

"Haremos una campaña muy responsable, usando cubrebocas... Christopher es un hombre de proyectos... no me fui al partido que está en el poder... no tenemos prerrogativas, será una campaña muy austera, a partir de estos momentos, a partir de la semana pasada, anteriormente, hemos estado recibiendo donaciones de los amigos, afortunadamente Christopher si algo lo caracterizado es ser amigo, voy a contar con algún material para darle a las personas y caminar estos 60 días, mi compromiso no será el venir a hablar de propuestas como normalmente se hace", explicó.

Reactivación económica, salud, compromiso y solidaridad son los ejes en los que regirá su campaña.

"En Christopher ´van a tener un gallo´ para ir a representarlos en México y al Congreso...el 50% de mi salario será destinado un comité ciudadano que le dará vida a ese dinero que será utilizado para asociaciones civiles y causas sociales", puntualizó.

Posterior a este acto simbólico el candidato se trasladó al tianguis de la colonia Francisco Villa para repartir cubrebocas, mientras que adelanto que el arranque oficial es este lunes a las 18:00 horas en el parque de la colonia Paraíso, donde revelará quién es su suplente; su coordinador de campaña es el profesor y periodista Ricardo Fernández Duarte.