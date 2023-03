Sigue Pemex sin informar sobre pérdidas tras siniestros en Minatitlán y Tuzandépetl

A casi dos semanas de los incidentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sur de Veracruz, el director general Octavio Romero Oropeza visitó dos instalaciones en días pasados, entre ellas la Refinería de Minatitlán, pero sin informar las pérdidas económicas y de producción que estos siniestros dejaron.

Fue el pasado 2 de marzo, cuando el director general de Pemex realizó tres visitas, una de ellas en la Terminal Marítima Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco; las otras dos fueron en suelo veracruzano.

VISITA CENTRO COMERCIALIZADOR DE CRUDO PALOMAS

El primero de estos lugares fue el Centro Comercializador de Crudo Palomas, ubicado en la localidad Rancho Las Palomas, en Moloacán, Veracruz; donde se mezcla, mide, distribuye y comercializa crudo istmo, maya y olmeca al Sistema Nacional de Refinación, mismo que cumplirá 27 años en julio.

En la publicación de Twitter, Pemex precisa que el director general visitó estas instalaciones para examinar la calidad de crudo enviada a la Estación de Medición, Distribución y Bombero Nuevo Teapa.

VERIFICÓ ÓLEODUCTO EN REFINERÍA DE MINATITLÁN

En la Refinería de Minatitlán, Octavio Romero verificó el óleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Salina Cruz, sin ahondar en detalles.

Lo curioso es que la visita ocurrió el 2 de marzo, es decir, a una semana del incendio ocurrido en el área de banco de cambiadores de calor de la Planta Combinada Maya, donde cinco trabajadores resultaron lesionados, de los cuales tres ya fallecieron.

Aunque Pemex no ha informado la causa exacta del incendio, en el comunicado 6 reveló lo siguiente:

"Se presume que la posible causa del incendio fue el escurrimiento de producto sobre una superficie caliente... (Pemex) realiza el análisis causa-raíz de este incidente", remarcó Pemex.

CONFIRMAN HALLAZGO DE CINCO TRABAJADORES EN TUZANDÉPETL

El último comunicado de Pemex, el 11, revela que finalmente Pemex localizó los cinco cuerpos de trabajadores desaparecidos que laboraban en la Cavidad Tuzandépetl-331 que recibía mantenimiento de perforación PM-119, mismo que provocó un incendio y explosión el 23 de febrero.

El comunicado con fecha del 4 marzo, es decir, nueve días después, confirma que los cuerpos son revisados por el Servicio Médico Forense, mientras que otro trabajador continúa internado y estable.

Aunque Pemex reiteró su apoyo y compromiso a los familiares, hasta el momento no se revelan los costos que tendrá este siniestro, si se almacenaba o no hidrocarburo, gas o salmuera en dicha cavidad, y si en su defecto el Centro de Almacenamiento Tuzandépetl funciona parcialmente o no.