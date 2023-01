Siguen cobros excesivos en servicio de grúas en municipios de Veracruz

Luego de la serie de reclamos, protestas, denuncias y marchas realizadas contra los abusos cometidos por policías estatales, sobre todo por la manera de operar con el servicio de grúas en el año pasado, sólo cambiaron de prestador de servicios.

Los señalamientos y la manera de operar sigue siendo la misma, al no aplicar los lineamientos de no mentir, no robar y no traicionar, ya que la población sigue pagando las consecuencias de los abusos que se cometen, sobre todo en los cobros excesivos.

El año pasado luego de la serie de protestas que se dieron principalmente de ruleteros y Resistencia Civil sobre detenciones arbitrarias y sobre todo cobros excesivos, fue que se dieron algunos cambios al dejar el corralón localizado bajo el puente Joroba.

Ahora el corralón se localiza en la calle Transístmica 906 de la colonia Manuel Ávila Camacho con el nombre "Grúas de México", donde cuentan con un portón metálico que está parcialmente desprendido, sin un oficina para atención al público.

De las tarifas, al igual que sus antecesores no las tienen al público, por lo que el cobro es solamente lo que les pidan, ya que no hay un tabulador ni explicación alguna sobre ello.

Las víctimas de estos hechos que fueron intervenidas por los ocupantes de la patrulla SP2259, solamente reciben un inventario, que tiene un sello en la parte posterior con el lema ´Subsecretaria de Operaciones. Delegación XXII Conurbación Coatzacoalcos (con un escudo policíaco), mismo que presentan ante la persona que ahí se encuentre.

Lo que le piden a las personas no ingresa a las oficinas de Hacienda, no hay impuesto alguno que ingrese al gobierno, por lo que no solo la gente que cae en manos de los elementos policiacos, tienen que cubrir lo que les pidan, donde el dinero no ingresa a las arcas del gobierno.

El dinero que piden para liberar las unidades, las recibe un joven en short y playera, que no entrega documento alguno sobre el dinero que recibe, por lo que no hay manera de que se cobre un impuesto.

De tal manera la forma de operar siegue siendo la misma, donde lo único que cambió fue el lugar donde se llevan las unidades, con cobros excesivos, evadiendo al fisco y por ende, afectando a la Nación.