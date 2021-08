Reconocido médico baja a su última morada en Las Choapas

Después de las 13:00 horas, el cortejo fúnebre llegó al consultorio del galeno donde atendió a centenares de pacientes en la colonia Campo Nuevo, siendo recodado por su pasión a la medicina, el profesionalismo y humanismo con la que siempre atendía a sus pacientes.

Noticia Relacionada Fallece activista provida por complicaciones con Covid-19

A lo largo de su profesión, el médico laboró en el sistema Dif municipal, palacio municipal, clínicas y hospitales de Las Choapas, donde ayudó a muchos pacientes incluso no cobraba por su servicio en su consultorio particular a las personas que no tenía dinero.

Finalmente, el cuerpo de Yépez Rico fue llevado al panteón nuevo en donde fue sepultado y despedido por familiares y amigos, debido a la contingencia al camposanto solo entró un grupo reducido de personas.

Sin embargo, en las inmediaciones del camposanto estuvieron presentes políticos, funcionarios de gobierno, empresarios, comerciantes, amas de casa y ganaderos para darles el último adiós al galeno.