Prohibición de comida chatarra no afectará a dulceros de Coatza, aseguran

La prohibición de comida chatarra para menores de edad no afectará a vendedores de golosinas, afirmó el líder de dulceros en Coatzacoalcos, Alfonso Durán Barragán, asegurando que comercializan productos que son tomados como un antojo, como chicles, pastillas o caramelos.

"De manera personal nosotros no comemos chatarra, comemos comida, y el dulce que se come es como un postre o algo después de la comida, pero no vendemos fritura o algo, en este caso es un caramelo, o una pastilla para el mal sabor de la boca, un chicle", comentó.

Duran Barragán indicó que de los productos que pueden causar mayores afectaciones a la salud son las sopas instantáneas, galletas y refrescos por la gran cantidad de azúcares que contienen.

"Estoy de acuerdo que quiten todo eso de sopa maruchan, galletitas y el refresco", aseveró.

Indicó que los que si serán afectados son las tiendas de abarrotes, pues estas si venden este tipo de productos, además señaló que de llegar a legislarse esta prohibición en Veracruz, las autoridades no podrán controlar a los vendedores ambulantes que si venden frituras y pueden ser consideradas como comida chatarra.

Dijo que actualmente hay cerca de 40 dulceros ubicados en el centro de la ciudad, y aclaró que las uniones dejaron de existir, pues el ayuntamiento es el que se encarga de brindar los permisos para los comerciantes de este giro en el primer cuadro de Coatzacoalcos.