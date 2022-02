Por falta de atención bloquean acceso a módulo de licencias en Minatitlán

De ejemplo pusieron lo sucedido la mañana de ayer, cuando alrededor de 50 clientes se vieron sorprendidos cuando a las 08:00 horas fueron enterados que las instalaciones no ofrecerían los trámites que generalmente se efectúan dentro del inmueble de la avenida Justo Sierra y Sonora, de la colonia Santa Clara.

Allí José Luis Ventura Martínez, trabajador del volante explicó que, junto a él, se encontraban personas que hacían fila desde las tres de la mañana con la intención de alcanzar "ficha", pero al amanecer se percataron bajo una hoja que pegaron en la puerta que se suspendían temporalmente las actividades.

Esto llevó a los ciudadanos a decidir cerrar la vialidad en reclamo del mal actuar de los encargados del módulo.

Noticia Relacionada Minatitlán, entre municipios con mayor rezago educativo

Ventura Martínez expuso que en su caso la licencia que requiere se venció a principios del mes pasado, tratando de evitar alguna sanción, debió bajar del taxi que habitualmente conduce, manteniéndose con otros oficios que desempeña.

"Junté ya lo del curso y me llevó más de 15 días para aparecer en el sistema. Ahora vengo hacer el trámite en el módulo de licencias y el miércoles a las 12 del día vine, me dieron los requisitos y en ningún momento dijeron que no iban a laborar", expuso el taxista.

Lamentó que esto afecta de igual manera a conductores que proceden de poblados alejados, con lo que pierden tiempo y horas de trabajo.

Así mismo hizo referencia a los operativos implementados por autoridades viales, de lo que señaló "están a la orden del día", siendo así como deben de cuidar hasta el más mínimo detalle para no ser blanco de una sanción.

Entre otra de las quejas salió a relucir el alto costo de los plásticos que en este 2022 tuvieron un incremento sin previo aviso, según reclamaron.

"la licencia A, subió de 986 a mil 55 pesos, entonces son licencias caras y de paso con un mal manejo para los clientes", reclamó el transportista.

Finalmente, la queja ciudadana fue atendida por autoridades de Transporte Público, haciéndose el compromiso de analizar el caso y brindar resultado, quedando disuelto el movimiento social.