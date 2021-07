María de Jesús requiere ayuda para levantar techo y protegerse de lluvias

Entrar a la casa de María de Jesús Sánchez Celaya es un reto, no solo porque se tiene que cruzar por caminos con crecida maleza, de tierra fangosa y el lodo cubre la totalidad de la suela de los zapatos; su vivienda de dos por tres metros es habitada cinco personas.

Su hogar en la colonia Solidaridad es de lámina y no tiene ventana, apenas entra un colchón, televisor y cómoda, no se puede meter otros enseres domésticos, porque representaría ya no poder tender la colchoneta en el piso de tierra donde duerme su esposo, quien se dedica a limpiar patios por lo que sus ingresos semanales no superan los 400 pesos.