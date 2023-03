¿Hubieron cambios en Comunicación Social en Coatzacoalcos? Alcalde responde

"Hasta el momento, la licenciada Uma Freya Cortés sigue siendo la coordinadora de Comunicación Social", expresó el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, en torno a todas las publicaciones sobre enroques el Ayuntamiento.

Cruz Malpica indicó que se hicieron cambios en otras áreas, mas no en comunicación social ni obras públicas, sin embargo, no confirmó ni desmintió que éstos continúen.

"Hemos hecho algunos cambios... Yo no sé de ningún cambio en Obras Públicas hasta este momento, si alguien está mejor informado le agradecería que me lo dijera. Los cambios que se han hecho son en el Departamento Eléctrico, en la Dirección Eléctrica, en Reclutamiento y en mi Secretaría Particular", destacó.

-¿El único cambio es en Comunicación Social? -se le cuestionó, a lo que dijo: "Tampoco la licenciada Freya ha salido hasta este momento".

"-¿Entonces lo que ha salido en medios es falso?

"-No, yo creo que en este momento, que es parte de los cambios que se van a dar en esta administración para servirle mejor a Coatzacoalcos, pero en esos momentos esos son los cambios.

"-¿Freya se va o se queda?" El edil respondió: "Esos cambios los estamos meditando".

El alcalde también expresó sus condolencias a Freya Cortés, debido a que falleció la madre de la coordinadora de Comunicación Social.

"Le envío un abrazo afectuoso... mi solidaridad en su pena, sé que falleció su señora madre, que reciba un abrazo afectuoso de parte mía, mi reconocimiento y mi respeto", puntualizó Amado Cruz.