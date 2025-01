FGE no procederá contra 5 exprofesores por presunto abuso sexual en Minatitlán

La Fiscalía General de Veracruz determinó que no existen elementos para proceder penalmente contra cinco extrabajadores de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 88 de Minatitlán, quienes fueron denunciados por presunta omisión en un caso de abuso sexual de una alumna ocurrido en 2023.

Macaria Cruz López, madre de la víctima, expresó su inconformidad con la resolución y aseguró que existen pruebas suficientes para demostrar que el personal denunciado no siguió el protocolo que exige la ley ante el abuso de un estudiante en un centro escolar.

"Yo peleo porque qué más pruebas necesitan, si ellos mismos vincularon las dos carpetas, la de Palma Sola por el caso del menor responsable del abuso sexual y la que se estaba armando en contra de los profesores", declaró.

¿Qué pasó con los maestros señalados de abuso en Minatitlán?

La madre de la menor recordó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) cesó al exsubdirector del plantel, Lorenzo Montalvo Nieto, y al profesor Zabdiel Rosas Celis.

Además, la dependencia cambió de plantel a la prefecta Iveth Aguilar Castañeda, al director Omar Aguilar Ochoa y a una profesora identificada como Katia Leonor, en contra quienes Cruz López interpuso denuncias por minimizar y encubrir los abusos que padeció su hija.

La resolución de la Fiscalía fue comunicada tras enviar la carpeta de investigación a la fiscal coordinadora especializada en la investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños y de trata de personas, Roberta Ayala.

Sin embargo, Cruz López insiste en que existen irregularidades en el proceso: "Me dicen que no hay pruebas suficientes, pero no me han permitido aportar más ni acceder a la carpeta completa. Esto parece un intento de encubrir lo ocurrido".

¿Hay encubrimiento en presunto abuso en escuela de Minatitlán?

Según su relato, los hechos ocurrieron en marzo de 2023 cuando su hija informó ser víctima de abuso sexual por parte de un compañero.

La madre acusó que Lorenzo Montalvo Nieto, subdirector de la escuela, fue la primera autoridad en conocer el caso, pero no notificó ni a la SEV ni a otras instancias competentes.

"El protocolo indica que debían reportar a la SEV, convocar a los padres y brindar apoyo a la menor, pero no lo hicieron", señaló.

Cruz López también denunció que los docentes priorizaron informar a los padres del agresor antes que a ella, y que la notificación ocurrió casi una semana después. La menor, de entonces 12 años, sufrió abuso en varias ocasiones dentro del plantel, lo que en su opinión demuestra la falta de cuidados.

Añadió que actualmente la joven recibe tratamiento psicológico; sin embargo, ha sido complicado para ella poder recuperarse.

La madre también expuso que Omar Aguilar Ochoa, director del plantel, condicionó el regreso de su hija a la escuela a que no se manifestara ni hablara públicamente del caso, lo que la llevó a presentar una queja adicional ante la SEV.

"Ellos son responsables de encubrir un delito y deben reparar el daño, aunque no hay reparación para lo que le hicieron a mi hija", manifestó.

Finalmente, Cruz López hizo un llamado a la gobernadora, Rocío Nahle, para que revise su caso. "Quiero que conozca todas las irregularidades que han ocurrido por parte de funcionarios de la Fiscalía y de la SEV. Estoy luchando contra un monstruo, pero no voy a dejar de pelear por justicia para mi hija".