Exigen a Gobierno de Veracruz justicia tras asesinato de Alcalde

Tras el asesinato del exalcalde de Soconusco, Jorge Baruch Custudio, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, aseveró que se exige al gobierno seguridad para todos.

"El PAN está exigiendo justicia en primer lugar, pero sobre todo, seguridad, no nada más para los panistas, sino para todos los ciudadanos de Veracruz y de México; vemos cómo el estado y el país se están sumiendo en la inseguridad total, vemos cómo los ciudadanos nada más ve que matan a 'sultano', secuestran a 'perengano', roban a 'fulano' y esto está sucediendo cada día más", externó Guzmán Avilés a su visita por Coatzacoalcos este domingo.

En ese sentido reprochó que el gobierno estatal se queda de manos cruzadas al no frenar los ilícitos que afectan a la ciudadanía, por lo que afirmó que a través de los diputados locales se trabaja en una agenda legislativa que impulse la seguridad a la población.

"El gobierno no es como le hace Morena para darle el servilismo hacia allá, lo que tenemos que hacer es darle precisamente darle la atención y los servicios a los ciudadanos... está rebasado el estado precisamente y no nada más en unas zonas, vemos que todo el estado está plagado de la inseguridad, vemos que hacen lo que quieren, se pasean como quieren, y no hay la atención del gobierno", sentenció Joaquín Guzmán.

Ante la división del albiazul en la Cámara de Diputados locales presidente estatal del PAN afirmó que se trabaja en la unidad para reforzar al partido.

Por otra parte, Guzmán Avilés señaló necesaria la visita a los comités municipales para la capacitación y la apertura hacia la sociedad.