¿Qué es la vitamina C?: IMSS Veracruz Norte llama a detectar deficiencia

La representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte destaca la importancia de detectar oportunamente la deficiencia de vitamina C, para evitar complicaciones que afecten la calidad de vida.

"La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico es un nutriente que el cuerpo necesita para formar vasos sanguíneos, cartílago, colágeno y también es indispensable para proteger a las células de riesgos cancerígenos que tenemos alrededor, tales como los rayos UV", comentó la doctora Diana Angélica Gómez Durán, encargada del área de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de Xalapa.

La doctora amplió, "cuando existe la sospecha de que se tiene una deficiencia de esta vitamina, se debe a manifestaciones clínicas inespecíficas, por ejemplo: el paciente puede presentar resequedad de la piel, mayormente en el rostro, como si se descamara; además de muchísimo cansancio, debilidad muscular o trastornos de la cicatrización, así como sangrado de encías".

"No es necesario el consumo de suplementos de vitamina C, solo en aquellos casos donde los médicos lo indiquen, y suela darse a los derechohabientes que no consuman apropiadamente la vitamina o tengan trastornos gastrointestinales que impida la absorción de este nutriente", añadió.

Ingerir la dosis necesaria de vitamina C ayuda a la disminución de factores de riesgo para el cáncer de mama y de pulmón; y en pacientes con resfriado pueden presentar eventos menos prolongados y frecuentes.

El consumo de suplementos de vitamina C no tiene un mayor beneficio que al consumirla directamente de alimentos que contengan altos niveles de esta, tales como cítricos, papas, tomates o bayas.

En caso de tener la sospecha o de presentar alguno de los síntomas antes mencionados, acuda a su Unidad de UMF, para un mejor diagnóstico y tratamiento oportuno.