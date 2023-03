Esperan poder ejecutar recursos para el arranque de obras para marzo o abril (+Video)

Empresarios estiman que durante los meses de marzo o abril comiencen a bajar los recursos de los municipios para de esa manera poder arrancar con las obras, toda vez solo un 10 por ciento de los adheridos al SMITC tienen trabajo.

Lo anterior, lo dio a conocer Gabriel Rivera Cerdán, delegado de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción, quien dijo que el año pasado las autoridades se retrasaron tanto que iniciaron casi a finales de año, por lo que no dudó que incluso se haya tenido que regresar parte de los montos al no cumplir con las fechas estipuladas.

"Todo el gremio a nivel estatal tenemos poca actividad, no hay mucha actividad en el ramo constructor, estamos a la espera que lleguen los proyectos anunciados, hasta ahorita Coatzacoalcos creo que todos lo vemos, no hay recurso, no hay movimiento, no hay económico, no hay efectivo, no hay obra, no hay trabajo y lo poco que llega, llega la corrupción y vemos una ciudad destrozada, mal planeada de los trabajos que se han ejecutado hasta ahorita, para donde tú volteas hay calles destrozadas.

Recurso llegaría en julio o agosto

Esperemos que el recurso de este año sea ejecutado en marzo o abril porque el año pasado empezaron a trabajar en julio o agosto y es muy atrasado. el recurso que llega de la federación tiene ejecutarse rápidamente, por ahí se maneja sub ejercicio", explicó.

Recordó que de 56 adheridos al SMITC, solo 5 tienen trabajo pues aunque participan en las licitaciones públicas, pocas veces resultan beneficiados debido a las "mañas" de las autoridades.

"Arañando se tiene obra, estamos esperando y luchando, participando en licitaciones, licitaciones públicas y el participar es sacar dinero de tu bolsa porque te cuesta hasta 10 mil pesos y ojalá fueran transparentes, pero vemos que ya están amañadas.