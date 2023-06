En 3 meses habrá sitio para nuevo basurero en Coatzacoalcos

En un plazo no mayor a tres meses, municipios del sur de Veracruz contarán con un nuevo predio donde se ubicará el sitio de disposición final, que facultará el cierre definitivo del tiradero a cielo abierto de las matas.

Lo anterior, lo dio a conocer el alcalde de Coatzacoalcos Amado Cruz Malpica, quien dijo que éste punto les permitirá solventar la gestión de residuos sólidos y urbanos por un periodo de 15 a 20 años.

"Yo espero que en dos o tres meses ya tengamos una noticia absolutamente cierta del tema, que nos va a permitir por lo menos, 15 o 20 años de solventar la gestión de recursos sólidos y urbanos en todo el sur de Veracruz, particularmente en Mina, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, ante la ausencia de otros lugares autorizados, puede ser Nanchital, Agua Dulce, Ixhuatlan, Moloacán, seguramente éste sitio va ser también un lugar que va a ser aprovechable por otros municipios vecinos", declaró.

Expuso que se trata de un nuevo predio donde se desarrollará el relleno sanitario, que no generará contaminación, ni malos olores, toda vez que contarán con la asesoría de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Sanitarios (Semarnat), para cumplir con todas las normas ambientales.

Asimismo, sostuvo que este proyecto los obligará a mejorar el servicio de relación de basura en la ciudad, volviéndolo más eficaz, para que se pueda generar composta y evitar los lixiviados.

"Se trata de un nuevo predio, se trata de un relleno como vulgarmente se le dice, no es un tiradero a cielo abierto, no genera contaminación, no genera malos olores, se trata de un tema asesorado por Semarnat, se trata de un sitio de disposición final, con un cumplimento estricto de la norma y naturalmente que en éste marco nosotros vamos a atender que la recolección sea más eficaz y podamos tener un tema de compostaje y evitar los famosos lixiviados", sostuvo.

El presidente municipal reconoció que ya existe un acuerdo entre los tres ayuntamientos, para que en tres meses ya se tenga un resultado tangible, que permita la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos.

"No quiero apresurarme, lo que si les anticipo es qué hay acuerdos muy puntuales, entre el presidente municipal de Coatzacoalcos, de Minatitlán y de Coatzacoalcos, para que esto en un plazo de tres meses tenga un resultado tangible, de cara a la ciudadanía y podamos iniciar una política pública que nos permita la separación de los orgánicos e inorgánicos y hacer más eficiente la recolección de la basura", finalizó.