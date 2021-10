Confinamiento incrementó delitos de violencia doméstica: Fernando Baños

Baños Sánchez detalló que durante el periodo de confinamiento se registraron muchos casos de violencia familia e incluso de abuso sexual, donde algunos alumnos padecieron este problema y que por miedo no se han atrevido a denunciar.

"Hay muchos abusos de menores, necesitamos que vuelvas a las clases ya, el estar encerrado ha provocado que los delitos de violencia doméstica se incrementaron considerablemente", comentó.

Dijo que una de las limitantes que impiden el regreso a clases son los altos índices de contagios por Covid-19 que se registran en el estado, ademas que muchas de las instituciones educativas públicas no cuentan con agua potable, ni luz eléctrica, a diferencia de las instituciones educativas privas.

"En una escuela privada donde se tienen todos los insumos, pero en una escuela pública donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay ni maestros, ¿cómo regresamos? El chamaco solo tiene dos clases al día, se cae, se lastima, a qué hospital lo vas a llevar si todos están cundidos de Covid", sostuvo.

El maestro mencionó que durante el año y medio que ha durado la pandemia del Covid-19, la deserción escolar se incrementó considerablemente, pues muchos jóvenes decidieron abandonar sus estudios para trabajar.

"Por la pandemia, muchos jóvenes se metieron a trabajar, ahorita se desempeñan como peluqueros, ponen uñas, lavado de autos, lo que debemos tomar muy en cuenta es que los planes de estudio, los libros ya están muy obsoletos, está pandemia nos vino a cambiar todo", finalizó.