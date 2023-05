Tenemos un proyecto claro; vamos directo al 2024: Sergio Gutiérrez Luna

" Tenemos un proyecto claro , vamos directamente al 24", afirmó el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien dijo que el trabajo que han venido haciendo tiene un sustento sólido, sin perder la claridad de la ruta para la transformación de Veracruz.

Durante su visita al Corporativo Imagen del Golfo y Diario del Istmo, el también representante del Poder Legislativo de Morena ante el INE, manifestó que un buen líder debe escuchar las necesidades de todos los sectores, acudiendo a cada uno de los lugares para conocer las problemáticas .

"Vamos directamente al 24, estamos construyendo un liderazgo hacia el 24, pero sin perder la claridad que lo que estamos haciendo debe tener un sustento social sólido y también una ruta concreta, esa ruta sólo un líder la puede plantear si va a los lugares a conocer los problemas".

"Nosotros vamos por un proyecto muy claro, que es ayudar a la transformación del estado , es lo que nos interesa y en lo que hemos venido trabajando, vamos para eso y sólo para eso", comentó.

El diputado federal visitó el Corporativo Imagen del Golfo y Diario del Istmo.

Asimismo, reconoció que para alcanzar un liderazgo se necesita el apoyo de la gente , así como de los pescadores, campesinos, maestros, petroleros, mujeres emprendedoras, empresarios, pero también de quienes viven en sectores populares.

Gutiérrez Luna apuntó que el trabajo que iniciaron desde cero ha venido dando resultados, pues cada vez más tienen la confianza y el respaldo de la gente , que recorre las calles, que sale a trabajar todos los días y que busca mejorar sus beneficios.

"Para mí el termómetro es la gente que yo veo en la calle, en los parques, en una taquería, que me saludan, que me apoyan, que están conmigo, eso para mí es lo importante. Hemos visto que el movimiento que iniciamos de cero, con trabajo, con esfuerzo, ha ido creciendo exponencialmente y la gente está confiando en lo que estamos haciendo".

Lamentó que Veracruz sea un estado muy rico y no se vean reflejados los beneficios en la gente.

NO ME ENGANCHO EN CRÍTICAS NI PROVOCACIONES

Pese a las críticas y señalamientos en su contra por miembros de su mismo partido político, Sergio Gutiérrez Luna, manifestó no engancharse con los agravios y provocaciones, que lo único que generan son un desgaste.

Dijo que al que "obra bien, le va bien" y eso también le da seguridad y confianza a la ciudadanía, al ver a un político alejado de las controversias y rencillas ente sus detractores.

"Como siempre he actuado de manera positiva, yo no me engancho en críticas, ni en provocaciones, ni en agravio, yo creo fielmente y con mucha convicción, del que obra bien le va bien, también eso genera confianza en la ciudadanía.

"Cuando ven que un político no se engancha en descalificaciones, en ataques o en peleas estériles que a la gente ya no les interesa", detalló.

TRABAJANDO AL DOBLE

Aunque su periodo como presidente de la Cámara de Diputados concluyó hace un año, el legislador originario del municipio de Minatitlán, destacó que eso no lo limita a seguir trabajando al doble o incluso al triple.

"Algunos decían que después de la presidencia Sergi Gutiérrez no iba a seguir, Sergio Gutiérrez ha seguido al doble, al triple y todavía le vamos a acelerar más, nunca he dejado de venir al estado, no he dejado de recorrer", sostuvo.

MINISTROS DE SCJN, EN UNA POSICIÓN POLÍTICA

Acompañado de su esposa, la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, criticó la postura que han tomado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la primera parte del Plan "B", por lo que dijo que claramente están tomando una postura política.

"Yo creo que claramente están en una posición política, hemos visto acciones que no se habían vitos en el pasado, por ejemplo, antes de esta resolución, el ministro si no mal recuerdo, Luis María, suspendió la entrada en vigor del plan B, cuando en la ley que los rige a ellos, prohíbe que se dicten suspensiones", sostuvo.

El entrevistado, mencionó que esperaran que la corte resuelva la segunda parte del Plan B, que es donde se presenta las modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

"Yo creo que tenemos que esperar a que la corta resuelva el segundo tramo del plan B, que es donde viene, digamos la carnita, la parte más fuerte, porque es la ley general de de procedimientos electorales, los cambios que tienen que ver con la estructura del INE y esperar a ver que resuelve la suprema corte sobre eso", finalizó.